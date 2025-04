Stella e Cogoleto insieme con gli studenti per onorare la memoria del partigiano Franco Speca

Stella. “Oggi ho avuto l’onore e il privilegio di accompagnare i ragazzi della scuola primaria di Stella presso il cippo dedicato al partigiano Francesco Speca, nel luogo dove il suo spirito ancora cammina tra le foglie e il vento. Con noi, l’amico e sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone, una delegazione della scuola primaria e secondaria di Cogoleto, e le sezioni Anpi di Stella e di Cogoleto”. Una mattinata di profonda riflessione per non dimenticare Francesco Speca, noto come Franco, coraggioso partigiano originario di Corropoli, in provincia di Teramo.

“Durante i giorni più bui della Seconda Guerra Mondiale, scelse senza esitazione da che parte stare: quella della libertà, della giustizia, della Resistenza. -spiega il sindaco di Stella, Andrea Castellini – Operò nella zona di Cogoleto dove, il 30 gennaio 1945, fu catturato dalle forze fasciste e fucilato. Il suo sacrificio, il suo nome, la sua memoria sono incisi nella pietra e nel cuore di chi oggi raccoglie il testimone della sua lotta”.

Poi i ringraziamenti “anche all’Associazione Asso Pertini, che ha accolto con grande calore e sensibilità la delegazione di Cogoleto presso Casa Pertini. Lì, dove ogni angolo racconta di impegno, coraggio e dignità, abbiamo ritrovato il filo invisibile che unisce tutte le storie di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. Che la memoria di Francesco Speca continui a vivere nei passi, negli occhi e nei cuori dei bambini che oggi hanno potuto conoscerlo. Perché la libertà, come la memoria, è un dono che si rinnova ogni volta che viene raccontato”.