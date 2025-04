Staff House, la Regione soddisfatta per le parole del ministro del turismo: “Pronti a collaborare per azioni concrete sul territorio”

Liguria. “Ho appreso con grande soddisfazione le dichiarazioni del ministro del Turismo in merito alla volontà di dedicarsi con impegno al tema delle staff house, le case per i lavoratori del comparto turistico. È un segnale importante, che va nella direzione giusta per sostenere concretamente le imprese e valorizzare il lavoro nel settore”. Così l’assessore al Turismo della Regione Liguria commentando le odierne affermazioni del ministro, che ha sottolineato l’importanza di aiutare gli imprenditori a sostenere i costi degli alloggi per i dipendenti stagionali e, al tempo stesso, offrire migliori condizioni di vita ai lavoratori, soprattutto ai più giovani.

“Come Regione Liguria siamo pronti a collaborare con il Governo per mettere in campo azioni concrete: avevamo già avuto modo di affrontare questo tema direttamente con il ministro trovando sin da subito attenzione e disponibilità ad avviare un percorso condiviso. Il tema delle staff house è emerso con forza in diversi momenti di ascolto sul territorio e, oggi più che mai, va affrontato con una visione condivisa e strutturata”.

“Garantire una sistemazione dignitosa al personale stagionale – conclude l’assessore – non è solo un supporto alle aziende ma anche un elemento fondamentale per rendere il lavoro nel turismo più attrattivo, stabile e qualificato”.