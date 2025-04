Stadio Riva di Albenga, la maggioranza replica a Podio: “Insinuazioni gravi, continuano le strumentalizzazioni”

Albenga. La maggioranza consiliare di Albenga replica alle dichiarazioni del consigliere Nicola Podio in merito all’affidamento della gestione dello stadio Riva.

“Le insinuazioni del consigliere Podio in merito alla futura procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dello stadio sono molto gravi. Nonostante gli interventi esplicativi da parte del sindaco Riccardo Tomatis e della maggioranza consiliare che il consigliere Podio o non comprende o non vuole comprendere, continuano le strumentalizzazioni”.

“Per questi motivi vorremmo specificare alcuni punti fondamentali: il Comune di Albenga non ha dato in concessione lo stadio Riva; è stata firmata una convenzione con la quale è stata identificata una società quale referente per l’impianto sportivo; come previsto dalla legge, oggi che lo stadio Riva è a norma, sarà fatta una procedura di evidenza pubblica (ancora da valutare nelle sue forme e contenuti) per l’affidamento della gestione dello stadio”.

Infine “proprio per non dover prendere decisioni affrettate e nelle more delle vicende societarie dell’Albenga Calcio (oggi c’è un curatore fallimentare, il dottor Alberto Marchese, che ne cura la liquidazione) la convenzione firmata durerà un anno”.