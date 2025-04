Spotorno, in sala consiliare il 22^ Concorso di Eloquenza del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio

Spotorno. Il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio è lieto di annunciare la 22^ edizione del Concorso di Eloquenza, che si terrà oggi 5 aprile, nella sala consiliare del Comune di Noli e vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole della provincia. Questo evento annuale, che ormai da più di venti anni coinvolge giovani talenti del nostro territorio, rappresenta un’importante occasione per stimolare e valorizzare le capacità oratorie e il pensiero critico delle nuove generazioni.

L’edizione di quest’anno, organizzata con il sostegno del referente distrettuale Antonio Rovere, socio del club locale, avrà come tema centrale una frase del presidente Sandro Pertini, tratta dal suo storico discorso agli italiani del 1978: “I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”. Gli studenti partecipanti si misureranno con queste parole, offrendo le proprie riflessioni su un tema che ancora oggi risulta di fondamentale importanza: l’impegno civile e la responsabilità sociale dei giovani nella società odierna. Interverranno al concorso il Governatore Distrettuale Vincenzo Benza, il Primo Vice Mauro Imbrenda e la Seconda Vice Nicoletta Nati, oltre al vignettista Roby Gianotti, che da anni collabora con il club.

Il presidente del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, Luigi Fanelli, ha espresso entusiasmo per la partecipazione degli alunni e per il valore educativo dell’iniziativa, che si inserisce nel più ampio impegno del club nella promozione di valori positivi e nella crescita culturale dei giovani: “Siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione che da più di vent’anni coinvolge le scuole locali, contribuendo alla formazione dei giovani non solo come studenti, ma anche come cittadini consapevoli e responsabili. Questo concorso è un’opportunità per ascoltare le voci dei nostri ragazzi e riflettere insieme sul futuro che vogliamo costruire”, ha dichiarato il presidente Fanelli.

“La riflessione di Pertini – ha sottolineato in conclusione Antonio Rovere, coordinatore del concorso da ben ventidue anni – va letta anche come un invito a ripensare il nostro rapporto con la politica. La sua frase ci sfida a non rimanere spettatori passivi, ma a diventare attivi promotori di quei valori che troppo spesso sembrano mancare. La vera leadership, secondo Pertini, non è quella di chi ha la voce più forte, ma di chi agisce in modo coerente, in sintonia con il bene comune, e riesce a trasmettere quei valori anche attraverso il proprio comportamento”.

Il Lions Club spera che eventi di questo tipo possano “crescere e continuare a coinvolgere le scuole anche in futuro, contribuendo così al rafforzamento della comunità locale. e della comunità educativa in generale”.

La sfida riguarderà anche quest’anno studenti del Grassi di Savona e del Giordano Bruno di Albenga: solo nel tardo pomeriggio si saprà chi prevarrà in questa sfida.

Il vincitore assoluto riceverà come da tradizione il “Cicerone d’argento” e i primi tre classificati oltre a un premio in denaro da spendere per materiale didattico-culturale avranno la possibilità di partecipare alla sfida distrettuale con i selezionati di Acqui (prova già effettuata con grande successo) e con i selezionati delle altre località tra cui certamente il cuneese e il pinerolese.