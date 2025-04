Spotorno, folla commossa per l’ultimo saluto a Giancarlo Zunino

Spotorno. Folla commossa in una gremita chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata di Spotorno per i funerali di Giancarlo Zunino, storico albergatore ed ex sindaco del paese, improvvisamente scomparso all’età di 77 anni. Zunino è stato colto da un malore improvviso all’interno del suo albergo e per lui, nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

E oggi tutta la comunità spotornese si è stretta attorno alla famiglia dell’ex primo cittadino, che negli anni si è adoperato per lo sviluppo turistico della località rivierasca.

Zunino è stato titolare dell’Hotel Zunino, attività simbolo dell’accoglienza locale. Alla guida del Comune dal 1999 al 2004, è poi tornato in Consiglio comunale nel 2016, negli ultimi mesi del mandato. Nel 2021 si era nuovamente candidato a sindaco, sfidando l’uscente Mattia Fiorini.

Nel corso della cerimonia funebre è stata ricordata la sua figura e la sua impronta lasciata alla cittadina spotornese, oltre alle sue doti umane di generosità e disponibilità verso i suoi concittadini: “Una figura storica per il nostro paese” ha ricordato ancora l’amministrazione comunale.

Tra i tanti ricordi di queste ore quelli espressi anche dalla Polisportiva Spotornese.