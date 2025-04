Spaccio di stupefacenti: chiuso per 30 giorni un bar di Pietra Ligure

Pietra Ligure. È stato notificato nella mattinata di oggi, da personale della squadra di polizia amministrativa della Questura, il decreto emesso dal Questore con il quale viene sospesa per trenta giorni – ai sensi dell’art. 100 TULPS – la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di un bar a Pietra Ligure.

Il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza, a seguito di un’attività d’indagine contro lo spaccio di stupefacenti, conclusasi nella giornata di venerdì, che ha consentito di acquisire elementi che dimostravano come il locale in questione fosse il centro di incontri per le cessioni di sostanza stupefacente, qualificandolo altresì come punto di riferimento da parte degli eventuali acquirenti.

In particolare, la Squadra Mobile della Questura con l’ausilio del personale appartenente al nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure, ha tratto in arresto un italiano di 42 anni, gestore del bar, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e più di millequattrocento euro in contanti. Alcune dosi di stupefacente sono state trovate nascoste anche all’interno del locale grazie al cane antidroga della Polizia Locale.

Con l’odierna chiusura, salgono a 8 i provvedimenti ai sensi dell’art. 100 emessi dal Questore nei primi mesi del 2025, segno di un costante impegno nel monitoraggio del territorio da parte della Polizia di Stato che, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, si impegna per inibire la fruizione di locali pubblici a soggetti coinvolti in attività illecite.