Sorpresa nel cantiere del polo scolastico di Borghetto: scoperto antico mosaico romano. Loano lo reclama: “Uguale al nostro, sia trasferito qui”

Borghetto Santo Spirito/Loano. Continua a regalare sorprese archeologiche il cantiere per il nuovo polo scolastico di Borghetto Santo Spirito. Dopo il ritrovamento dei resti di una fornace per la realizzazione di mattoni, ecco ora la novità: un antico mosaico di epoca romana.

E non un mosaico qualsiasi, ma un’esatta copia di quello ritrovato decenni fa nel centro storico di Loano e che ora fa bella mostra di sé nell’omonima Sala del Mosaico di Palazzo Doria, la sede del municipio. Le volute, i motivi geometrici e floreali, accanto alle forme animali, non lasciano dubbi rispetto al “legame creativo” che unisce a doppio filo le due opere musive, realizzate entrambe (a questo punto) in epoca imperiale e cioè nel III secolo circa.

Rispetto al suo “gemello” di Loano, il mosaico di Borghetto è molto più piccolo, soltanto di due metri per due di lato. Tuttavia, appare incredibilmente completo in ogni sua parte, a differenza di quello di Loano che risulta danneggiato in diversi punti.

Alla luce del ritrovamento, il sindaco di Loano Luca Lettieri ha subito avanzato una richiesta: “Questo mosaico deve essere trasferito il prima possibile nella nostra città – dichiara – Per quanto di dimensioni più contenute, quest’opera è stata certamente realizzata dagli stessi autori del mosaico loanese. Quindi deve essere presa e trasferita a Loano. Di concerto con gli esperti, poi, valuteremo cosa farne”.

Le idee non mancano: “Magari collocheremo il mosaico di Borghetto accanto a quello già presente a Palazzo Doria, ma non escludiamo di smontarlo per avere le tessere necessarie a completare il nostro mosaico, che manca di alcune parti. In questa maniera avremo un’opera completa, cosa che accrescerà sicuramente il suo valore artistico”.

L’omologo di Borghetto, Giancarlo Canepa, è disponibile a valutare la proposta: “Questo nuovo ritrovamento nell’area di cantiere non ci voleva – spiega con rammarico – I lavori per il nuovo polo scolastico devono andare avanti e aver ritrovato ora questo reperto sicuramente allungherà molto i tempi. Se il Comune di Loano lo vuole, se lo vengano pure a prendere. Ma in fretta. Altrimenti lo farò ricoprire o smantellare. Il progresso non può attendere e il progetto del nuovo polo scolastico è troppo importante”.