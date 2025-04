Smottamento Aurelia tra Albenga e Alassio, il sindaco Melgrati: “Il Comune non ha alcuna competenza”

Alassio. In merito alla situazione che si è creata a seguito dello smottamento che ha interessato lo scorso 11 marzo la Strada Statale Aurelia nel tratto tra Albenga e Alassio in corrispondenza del km 620+470, il sindaco di Alassio Marco Melgrati precisa quanto segue: “Come è noto, il Comune di Alassio non ha competenza alcuna sul tratto in questione, di proprietà dell’Anas. La responsabilità dell’intervento per il ripristino della regolare viabilità ricade quindi su Anas o sul proprietario del terreno soprastante, tra i quali è in atto un contenzioso sull’attribuzione delle responsabilità”.

“A questo proposito – aggiunge Melgrati -, ci tengo a specificare che il Comune ha ricevuto per conoscenza una lettera raccomandata di Anas con la quale la stessa sottolinea che il muro di sostegno oggetto di parziale crollo non è stato da essa realizzato e che diffida il privato proprietario del muro soprastante la strada alla realizzazione di tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del muro in oggetto e della ripa ai sensi e per gli effetti degli articoli 29, 30 e 31 del Codice della Strada, dandone preventiva e tempestiva comunicazione alla Struttura Territoriale competente affinché possa continuare a garantire la massima sicurezza per gli utenti della strada e non pregiudicare il servizio pubblico legato all’uso della Strada Statale Aurelia. Nella stessa comunicazione, Anas precisa altresì che il mantenimento e l’efficienza della segnaletica e dell’impianto semaforico adottati a causa del problema che si è creato comportano una rilevante spesa per la società, che si riserva nei confronti del privato ogni miglior azione volta al recupero delle somme sostenute”.

“Con l’augurio che il privato in questione intervenga al più presto nei termini indicati da Anas, ci tengo a precisare che nonostante il Comune di Alassio non possa intervenire direttamente per risolvere questo annoso problema, ci siamo attivati fin da subito per sollecitare una soluzione quanto più rapida possibile, visti i disagi che questa situazione sta arrecando ai cittadini, ai pendolari e ai turisti. I contatti che stiamo tenendo con Anas e con la Prefettura sono quotidiani e invito chiunque a non approfittare di questa situazione per innescare, tramite i mezzi di informazione, sterili polemiche che non contribuiscono a risolvere il problema ma che possono solo confondere i cittadini sull’attribuzione delle responsabilità”, conclude.