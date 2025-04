Sfruttare il prosciutto crudo con creatività: 4 ricette esotiche e ricercate per ogni occasione

Quando ci si trova a gustare un prodotto appagante e soddisfacente non si sente quasi mai il bisogno di allargare e diversificare l’esperienza gustativa. Questa dinamica si riscontra spesso nella degustazione dei salumi, prodotti estremamente popolari ed apprezzati per il loro sapore delizioso e coinvolgente, che non ha necessariamente bisogno di aggiunte per dare un forte senso di soddisfazione.

Sottovalutare le potenzialità d’abbinamento dei salumi può tuttavia rivelarsi una scelta limitante, dato che esistono diverse potenziali combinazioni in grado di regalare delle sensazioni gusto-olfattive uniche ed appaganti. Si potrebbe fare l’esempio del prosciutto crudo, un affettato dai toni raffinati ma sorprendentemente versatile, una qualità sfruttata ancora pochissimo da un gran numero di persone. Essendo un alimento affine a molti prodotti, il crudo può essere esplorato anche con idee particolari e creative, utili per dare nuovi stimoli alle tavolate quotidiane.

Prosciutto crudo con ananas grigliato, peperoncino e coriandolo

Indubbiamente si tratta di una ricetta largamente sconosciuta, ma che esprime al massimo il concetto di creatività. Le fette d’ananas grigliate si sposano infatti molto bene con il tocco piacevolmente sapido del prosciutto crudo, generando un amalgama di sapori che risultano irresistibili al palato.

Il peperoncino serve a dare un tocco piccante al piatto, rendendolo più complesso e interessante, mentre il coriandolo dona un profumo speziato ed esotico al piatto.

Per creare una fusione di gusti perfetta è bene usare un prodotto di alta qualità, creato con materie prime d’eccezione e una gran cura nella lavorazione, come ad esempio il prosciutto crudo King’s.

Patate al cartoccio con prosciutto crudo, uovo e tartufo

Le patate al cartoccio con crudo, uovo e tartufo è un piatto versatile e ricco, che può trovare il suo ruolo tanto nell’antipasto quanto come secondo piatto. La cottura al cartoccio fa si che le patate si trasformino in morbidi contenitori, ideali per accogliere l’uovo all’occhio di bue.

Il prosciutto crudo va a fungere da dolce e raffinata cornice per il contenuto, che prevede anche una grattata di tartufo nero e dell’erba cipollina tritata finemente. Il risultato è una ricetta dal gusto rotondo e appagante, in grado di generare un’esplosione di sapori straordinariamente soddisfacente.

Risotto al prosciutto e melone

È ormai difficile trovare qualcuno che non conosca il classico prosciutto e melone, antipasto divenuto celebre da ormai diverse decadi e che in questa sorprendente versione viene servito con il riso, creando un connubio tanto sorprendente quanto goloso e fresco.

La dolcezza del melone viene bilanciata dalla sapidità del prosciutto, mentre il riso dona al piatto una struttura piena, in grado di dare soddisfazione ad ogni boccone. Si tratta di una pietanza che può essere servita potenzialmente in ogni momento, ma che risulta essere preferibile nei mesi primaverili ed estivi.

Crocchette di prosciutto crudo e cipolle

Non poteva infine mancare la preparazione fritta, che in questo caso, oltre al prosciutto crudo, vede protagoniste anche le cipolle. L’idea riprende quella degli stick fritti a base di mozzarella o patate, ma utilizzando prosciutto crudo, burro e cipolle dorate.

Si tratta certamente di una ricetta estremamente semplice da realizzare, ma che allo stesso tempo garantisce un grande successo a tavola: provare per credere.