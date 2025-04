Serie D, l’Imperia torna a vincere nel segno di Buttu: “Gruppo fantastico, la dedica va a mia mamma”

Cairo Montenotte. L’Imperia cercava una vittoria che mancava dal 9 di febbraio per riprendere la propria corsa salvezza. Un periodo a secco di punti e con le solite tante voci attorno al club neroazzurro sul passaggio di proprietà che da mesi stanno circolando. Non facile per l’ambiente, quindi, rimanere concentrati esclusivamente sul terreno di gioco. Le prestazioni non sono mancate ma oggi al “Cesare Brin” c’era una partita vitale contro la Cairese per la lotta al mantenimento della categoria conquistata lo scorso anno trascinati dal proprio condottiero Pietro Buttu. Il risultato permette agli imperiesi di tornare a sorridere: decidono Szerdi e Costantini, l’Imperia vince 2-0.

Sono 37 i punti conquistati dalla compagine nerazzurra che si allontana dalla zona playout e avanza verso un grande obiettivo che il tecnico ingauno ha sempre tenuto sotto la lente d’ingrandimento. Una presenza, quella di Buttu, che si sta risultando sempre più decisiva per le sorti sportive di un gruppo squadra che lo vede come un punto di riferimento e una guida autorevole.

“La vittoria è di questo gruppo fantastico che non ci ha mai abbandonato che ci permette di fare una Pasqua serena. I ragazzi mi permettono anche di dedicarla a mia mamma che dopodomani compirà ottant’anni”, commenta brevemente Buttu al termine della sfida. Domenica prossima la sfida che chiuderà la regular season dell’Imperia, che riposerà l’ultima giornata. Un punto esclamativo sulla salvezza da provare a mettere contro la Vogherese per quella che sarebbe l’ennesima impresa di uno degli allenatori più alla ribalta degli ultimi anni.