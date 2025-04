Serie D, la Vogherese perde contro la Cairese. Macchetti: “Abbiamo combattuto fino alla fine”

Cairo Montenotte. Domenica scorsa la Cairese è riuscita a vincere un’importante partita per rientrare nella corsa salvezza diretta. Per battere la Vogherese è stato decisivo il gol di Pietro Banchieri.

Il tecnico dei lombardi, Andrea Macchetti, ha commentato: “I miei ragazzi hanno fatto una partita dove hanno combattuto dall’inizio alla fine. La Cairese è andata in vantaggiograzie a una punizione dove qualche mio giocatore mi ha detto che era stata chiesta la distanza. Sono stati svegli a batterla subito e metterla dentro per finalizzare quest’azione. Poi abbiamo provato a riaprirla cambiando tutti i modi possibili nel secondo tempo. Ci poteva bastare forse un episodio“.

“Sapevamo che il campionato non finiva certo oggi. Siamo in piena bagarre per evitare i playout, ci sono almeno dentro 4/5: sarà una lotta fino alla fine – continua -. Anche quando abbiamo vinto a Bra che si parlava di una situazione quasi risolta per noi, ho detto assolutamente di no. Anche perché il Chieri ha rifatto la squadra nel girone di ritorno, infatti è in grande salita. Purtroppo il campionato è abbastanza falsato visto l’assenza dell’Albenga che porta purtroppo ad avere meno partite e meno margine di errore“.

Il suo lavoro da subentrato a gennaio sta comunque dando i suoi frutti per far rimanere in piena corsa la Vogherese: “Bene, ma è merito dei ragazzi e dello staff che sta lavorando bene. Purtroppo questa sconfitta non ci voleva, però vediamo il bicchiere a mezzo pieno. Ci sono ancora tre partite: tre spareggi in cui dovremo essere bravi“.