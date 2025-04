Serie D, la Cairese torna in corsa per la salvezza diretta. Boveri “Non siamo mai morti”. Lazzaretti: “Venderemo cara la pelle per salvarci”

Cairo Montenotte. Sono tornati i tre punti per la Cairese: dopo nove partite a secco di vittorie, la squadra di Solari batte 1-0 la Vogherese e si rimette in gioco per la corsa alla salvezza diretta. Un risultato fondamentale accolto con entusiasmo e carica dall’ambiente valbormidese a seguito di una prestazione particolarmente matura e ordinata. Una prova benaugurante che ha bisogno di continuità per arrivare all’obiettivo finale.

“Aspettavamo questi tre punti da nove giornate. Sono fondamentali e siamo felici, ma sappiamo che la partita contro l’Imperia tra due giovedì sarà altrettanto fondamentale – ha dichiarato Emanuele Boveri -. Come linea difensiva, ma parlando poi come squadra squadra, stiamo facendo bene da tanto. Nelle ultime partite certi episodi ci hanno condannato, ma secondo me ho già lavorato molto bene in altre gare”.

Il capitano gialloblù dice con forte convinzione: “La Cairese c’è ed era già viva nelle scorse partite. Non siamo morti, come ho sentito dire, noi ci siamo e lottiamo. Gli episodi prima ci giravano contro, ora ce li stiamo cercando di portare dalla nostra parte perché questo è fondamentale per raggiungere l’obiettivo”.

Con lui in sala stampa anche Jonathan Lazzaretti, tra i migliori in campo con una prova di grande sacrificio: “Essendo noi di qua la sentiamo un po’ di più. Era qualcosa che dovevamo buttare fuori da nove giornate, dal 23 gennaio. La mia spalla decide ogni tanto di fare la protagonista e uscire un po’, però siamo disposti a dare tutto per portare a casa questa partita. Dopo più di 30 anni per guadagnarci questa categoria, dobbiamo vender cara la pelle per mantenerla. Daremo qualsiasi cosa per evitare la retrocessione per la città e per tutti noi perché ce lo meritiamo. Ogni partita è importante, ogni punto è fondamentale soprattutto con la questione dell’Albenga perché una partita si deve stare fermi. L’Imperia starà ferma l’ultima, la Vogherese sta ferma tra due. Domenica noi la vivremo da fuori sperando nei risultati migliori possibili”.

Il prossimo appuntamento dei gialloblù sarà giovedì 17 aprile al Brin per un altro delicato scontro diretto contro l’Imperia: “Ci dobbiamo aspettare altri 90 minuti di carattere e forse avevamo anche bisogno di una vittoria così sofferta per dare la consapevolezza alla squadra della propria capacità di uscire dalle difficoltà. Questa prova ci ha veramente dato consapevolezza che siamo vivi e che arriveremo fino in fondo“.