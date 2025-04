Serie D. Il goal di Biancheri fa respirare la Cairese: “Calma e concentrazione, stiamo dando tutti qualcosa in più”

Il quarto goal in campionato di Pietro Biancheri potrebbe rivelarsi il più importante per le sorti della Cairese. La rete nello scontro diretto contro la Vogherese è valsa tre punti che mancavano da nove giornate. Da quando, ancora nella gestione Nappi, i gialloblù avevano espugnato il Chittolina e sembrava che il futuro riservasse una salvezza tranquilla come da piani di inizio stagione. Non è stato così e ora la squadra di Matteo Solari si affida all’attaccante scelto per sostituire Chris Gueye, che con 7 goal è ancora il capocannoniere dei valligiani, per provare a uscire dai playout. Domenica la Cairese riposerà, ma giovedì prossimo al Brin arriva un’Imperia (al momento) in crisi per quello che sarà un match da vincere a tutti i costi ambo i lati.

Biancheri, classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Carpi e della Spal, è arrivato a gennaio dal Club Milano. In precedenza aveva vestito le casacche di Montebelluna, Piacenza, Forlì e Dolomiti.

“Venivamo da un paio di partite che erano state un po’ sotto tono – commenta a caldo -. Poi, comunque il cambio del mister era un’occasione per riadattarci alla situazione. Abbiamo risposto presente e siamo contenti. Diciamo che tutti stiamo dando qualcosa in più per cercare di toglierci da questa situazione”.

“Vedo al squadra sempre bella concentrata, anche durante gli allenamenti. Stiamo cercando di dare tutto. Poi, ovviamente, ci sono momenti in cui le cose vanno male e momenti in cui vanno meglio. Oggi abbiamo portato gli episodi dalla nostra parte e abbiamo vinto”.

“Contro l’Impera sarà un’altra battaglia, come contro la Vogherese. Dobbiamo passare partita per partita, allenarci forte ogni giorno, perché siamo un gruppo molto coeso. Ci sono delle belle persone all’interno dello spogliatoio e questo si vede anche in campo. L’unica cosa che conta è stare tranquilli e cercare sempre di dare tutto”.

“Il mister è una brava persona, sta cercando di mettere in testa alla squadra dei concetti. Quando c’è un cambio di allenatore serve un po’ di pazienza. Però stiamo lavorando bene, il gruppo lo sta seguendo. Bisogna avere un attimo di calma. Speriamo che nelle prossime partite si vedano i frutti di quello che stiamo facendo in allenamento”.