Serie D, Cairese vs Vogherese LIVE: scontro diretto salvezza da centrare al “Brin”

CAIRESE vs VOGHERESE 1-0 (21′ Bianchieri)

61′ Fuori Monza e Cappadonna per Corioni e Zoppi. La Vogherese passa al 3-4-1-2.

60′ Cairese che continua a tenere molto bene il campo, con l’obiettivo di trovare il raddoppio ma senza voler rischiare troppo. Fare risultato oggi sarebbe vitale per i gialloblù.

51′ Oubakent dà a Bianchieri che fa la sponda per Castiglia che a sua volta ridà a Oubakent lanciato in avanti. Il numero 18 prova a metterla in mezzo ma la difesa è attenta e spazza in corner.

49′ Conclusione alta di Monza. La partita è accesa e ancora in grande equilibrio: il gialloblù devono essere bravi a mantenersi ordinati sul campo per non dare spazi e tenere un risultato fondamentale. Così facendo si possono creare diversi spazi per attaccare centralmente.

46′ Ammonizione lampo per Bordon: fallo in attacco fischiato al numero 18.

Si riparte! Un cambio nella Vogherese: fuori Sacco, dentro Bordon.

Secondo tempo

45’+4′ Fine primo tempo: conduce la Cairese con il gol di Bianchieri al ventunesimo.

45’+2′ Deviazione della barriera biancoblù sulla punizione di Monza. Poi la Cairese recupera palla e va in contropiede: l’arbitro fischia però fuorigioco fermando l’azione. Si infuria il pubblico: errore di stile da parte di Schimid che non applica correttamente la norma del vantaggio.

45′ Quattro minuti di recupero.

44′ Conclusione da fuori di Cappadonna: pallone a lato.

43′ Oubakent si avventa sul pallone tra i piedi di Guarnone e per poco non riesce nel recupero palla.

39′ Prende un colpo alla spalla Lazzaretti che rimane qualche minuto a terra. Il numero 8 prova a rientrare in campo, Solari fa scaldare precauzionalmente Ngamba e Federico.

36′ Cerantola con i piedi dice di no a Zito che si è trovato a tu per tu con il portiere gialloblù dove un rimpallo favorevole. Torna in avanti la Vogherese. Ancora proteste per l’episodio di qualche minuto fa che avrebbe portato i gialloblù dal dischetto.

34′ Conclusione da fuori da Lazzaretti finita sul fondo. Grandi applausi da parte di tutto il pubblico al Brin: la Cairese continua a spingere.

31′ Sokhna steso a terra e i locali vogliono il rigore. L’arbitro questa volta fischia ma assegna un calcio di punizione dal limite tra le grandi proteste gialloblù. Il numero 15 sembrava effettivamente essere dentro l’area. Calcio piazzato battuto corto da Oubakent per la conclusione di Castiglia: deviazione ospite.

30′ Duplice occasione Cairese! Dopo una bella trama sulla sinistra, il pallone arriva in area a Lazzaretti che si è sovrapposto bene: tentativo parato, poi sulla respinta un’altra conclusione sulla quale i locali lamentano un tocco di mano in area. Shimid dice che si può continuare.

25′ Cross dalla sinistra smanacciato da Cerantola e pallone spazzato poi da Lartey. Cairese che si mette molto in ordine per poi poter provare a costruire sul recupero palla.

21′ Bianchieri! Il vantaggio della Cairese! Oubakent si allarga sulla destra, tenta il tiro cross deviato da Guarnone: l’attaccante gialloblù è al posto giusto al momento giusto e deposita in rete il tap in. È 1-0 gialloblù.

15′ Castiglia ci prova al volo da fuori dopo la ribattuta di un corner: bella l’idea, il pallone finisce però lontano dal palo. Cairese in crescita.

11′ Sokhna fa un grande recupero che potrebbe permettere ai gialloblù di avventarsi in area, ma per l’arbitro c’è fuorigioco. Sulla ripartenza è bravissimo Chiarlone a intervenire in scivolata e allontanare un pallone messo pericolosamente in profondità.

6′ Perde palla la Cairese e Zito può trovarsi in un’ottima posizione per il tiro da fuori: manda in corner Cerantola. Buono l’avvio dei lombardi, i valbormidesi devono stare più attenti e sviluppare meglio il gioco dal basso.

2′ Prima conclusione della gara: Monza dal limite, blocca Cerantola. Il numero 7 finisce anche a terra ma per l’arbitro non c’è nulla.

Si parte al Brin!

Primo tempo

Le formazioni:

Cairese: 1 Cerantola, 3 Lartey, 4 Boveri, 8 Lazzaretti, 11 Anselmo, 15 Sokhna, 16 Biancheri, 19 Oubakent, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 28 Chiarlone. A disposizione: 22 Zanon, 7 Garcia, 23 Bellotti, 24 Ngamba, 27 Garbarino, 29 Vignaroli, 30 Federico, 38 Badara, 39 Fernandez. Allenatore: Solari.

Vogherese: 1 Guarnone, 2 Usardi, 3 Balesini, 4 Tunesi, 5 Milani, 6 Losio, 7 Monza, 8 Poropat, 9 Cappadonna, 10 Zito, 11 Sacco. A disposizione: 12 Norito, 13 Velaj, 14 Vitanza, 15 Asei Conte, 16 Sollini, 17 Zoppi, 18 Bordon, 19 Tahiri, 20 Corioni. Allenatore: Macchetti.

Arbitra Schimid di Rovereto, coadiuvato da Noushehvar di Padova e Rossetto di Schio.

Cairo Montenotte. Un altro scontro diretto per la Cairese oggi si gioca al Cesare Brin: i gialloblù affrontano la Vogherese, squadra al momento fuori dalla zona playout a quota 33. Sono solo tre i punti di distanza e quindi vincendo ci sarebbe l’aggancio per affrontare con maggiore spinta il finale di stagione per tentare di mantenere la Serie D salvandosi direttamente. Non una gara semplice per la squadra di Solari vista l’assenza di vittorie che dura da ben nove giornate e l’imprevedibilità degli avversari: qualche domenica fa i lombardi hanno battuto la capolista Bra in casa sua. Ma i valbormidesi hanno bisogno fortemente di fare risultato pieno per riprendere terreno nella corsa salvezza.