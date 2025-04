Serie D, Cairese che dolore! L’Imperia vince 2-0 al Brin

CAIRESE vs IMPERIA 0-2 (29′ Szerdi, 84′ Costantini)

Cairo Montenotte. Dopo il successo contro la Vogherese, la Cairese si era rilanciata prepotentemente nella corsa alla salvezza diretta. Oggi contro l’Imperia l’occasione di portarsi ancora più vicino all’uscita dalla zona playout, ma la squadra di Pietro Buttu è tornata a ruggire i tre punti: al Cesare Brin vince l’Imperia che regola 2-0 i gialloblù grazie alle reti di Szerdi al 29esimo e Costantini al 84esimo. Ai gialloblù non basta il forcing nel secondo tempo per recuperare un risultato che dà una boccata d’ossigeno enorme ai neroazzurri, volati a quota 37 punti. Per i gialloblù ora si complica ulteriormente la corsa alla salvezza diretta, visto un programma dall’altissimo coefficiente di difficoltà con le sfide al Città di Varese e al Ligorna che chiuderanno la regular season.

La classifica a due giornate dal termine: Bra 78 (promosso in Serie C), NovaRomentin 68, Vado 62, Gozzano 61, Lavagnese e Città di Varese, Ligorna 58, Chisola 47, Saluzzo 46, Derthona 43, Sanremese e Asti 42, Oltrepò 39, Imperia 37, Vogherese e Cairese 33, Fossano 26, Chieri 25, Borgaro 25.

90’+5′ Finisce qui! L’Imperia espugna il Cesare Brin grazie ai gol di Szerdi e Costantini.

90’+2′ Occasione Cairese con il tiro di Fernanez respinto da Ragone.

90′ Cinque minuti di recupero.

87′ Ammonito Castiglia nella Cairese.

84′ Raddoppio dell’Imperia con Costantini! Preciso sinistro rasoterra del forte centrocampista neroazzurro. Proteste in casa Cairese perché il guardialinee aveva alzato la bandierina nella stessa azione, per poi abbassarla. Il gol è stato concesso, è 2-0 Imperia.

82′ Traversa di Szerdi su corner! Vicinissimi i neroazzurri a chiudere la pratica dopo una fase di gara particolarmente agonistica.

79′ Sostituzione Imperia: fuori De Simone, dentro Costantini.

75′ Solari manda in campo Lautaro Fernandez al posto di Gargiulo: inserimento di un attaccante in più per provare a riacciuffare la parità.

70′ Torna a farsi rivedere l’Imperia: Szerdi ci prova da fuori con il pallone che esce non molto distante dal palo.

67′ Scalzi lascia il campo a Santonicito nell’Imperia.

65′ Cairese che continua a spingere con forza: tiro alla sinistra del portiere da parte di Oubakent che ci prova su punizione. I gialloblù vogliono trovare il pari che, allo stato attuale, sarebbe comunque prezioso.

63′ Ammonito Osiage tra le fila imperiesi. Esce proprio il numero 3 neroazzurro: al suo posto Buttu inserisce Morra.

61′ Forcing gialloblù, ancora un’occasione: il tiro di Castiglia sembra destinato ad andare in rete, ma salva tutto un provvidenziale Scarrone.

60′ Altra occasione per la Cairese. Si libera Oubakent, che entra in area e calcia: Ragone manda in corner con un intervento con i piedi.

58′ Dentro Ngamba per Lazzaretti nella Cairese, dentro Minei per Comiotto nell’Imperia.

50′ Azione insistita della Cairese che porta al cross di Lartey: il numero 2 cerca in area Biancheri, anticipato però da Scarrone.

49′ Lazzaretti fa partire un tiro molto potente impegnando Ragone in tuffo.

Si riparte al “Brin”!

Secondo tempo

45′ Finisce il primo tempo. L’Imperia è avanti nel punteggio sulla Cairese grazie alla rete di Santiago Szerdi intorno alla mezzora.

43′ Giglio interviene fallosamente su Boveri a metà campo: l’arbitro estrae il giallo.

42′ Cairese vicina al pareggio! Punizione dalla trequarti battuta da Castiglia, Biancheri svetta di testa e colpisce la traversa. L’occasione più ghiotta per gli uomini di Solari in questo primo tempo.

41′ Occasione Imperia per il raddoppio: Scalzi pescato da Giglio, la conclusione finisce a lato.

29′ Imperia in vantaggio! Szerdi devia di testa il cross di De Simone e spedisce in rete. Proteste gialloblù per un fallo su Lartey nella precedente azione, ma per Bortolussi si gioca: è 1-0 Imperia.

28′ Occasione Cairese: cross di Oubakent per Biancheri che davanti al portiere cerca un tocco di esterno ma senza colpire il pallone. Blocca tutto Ragone.

23′ Dopo una lunga azione manovrata dell’Imperia arriva una pericolosa conclusione di Scalzi, respinta di testa da Boveri davanti a Cerantola quasi battuto. Fermato poi il contropiede della Cairese orchestrato da Oubakent

15′ Oubakent si avventa sulla destra ma la bandierina si alza: protesta il pubblico locale.

7′ Prima ammonizione della partita: fallo di Gargiulo al limite dell’area, è cartellino. Scalzi cerca direttamente la porta e prova a beffare Cerantola sul suo palo, ma l’estremo difensore gialloblù è attento e devia.

5′ La Cairese schierata con un 3-4-2-1: a Garbarino il compito di marcare Scalzi, pericolo numero uno tra i neroazzurri di mister Buttu. Imperia in campo con un 3-4-3, Biancheri marcato stretto da Osagie.

4′ Ancora uno squillo della Cairese: Oubakent dalla distanza, Ragone blocca in due tempi prima dell’arrivo di Biancheri. Gialloblù partiti forte.

2′ Lartey prende sulla trequarti e avanza palla al piede. Il numero 2 conclude arriva al limite dell’area e calcia in porta: la sfera finisce però a lato.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Cairese: 1 Cerantola, 2 Lartey, 4 Boveri, 8 Lazzaretti, 15 Sokhna, 16 Biancheri,19 Oubakent, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 27 Garbarino, 28 Chiarlone. A disposizione: 22 Zanon, 6 Turone, 7 Garcia, 23 Bellotti, 24 Ngamba, 20 Vignaroli, 30 Federico, 38 Diagne, 39 Fernandez. Allenatore: Solari.

Imperia: 1 Ragone, 2 Comiotto, 3 Osagie, 4 De Simone, 5 Scarrone, 6 De Simone, 7 Scalzi, 8 Giglio, 9 Szerdi, 10 Graziani G, 11 Graziani T. A disposizione: 12 Santarelli, 23 Di Giosia, 14 Santonocito, 15 Morra, 16 Fatnassi, 17 Minei, 18 Costantini, 19 Totaro, 20 Pisapia. Allenatore: Buttu.

Arbitra Bortolussi di Nichelino, coadiuvato da Bono di Torino e Giaveno di Pinerolo.

Cairo Montenotte. Dopo le forti precipitazioni di questa mattina era fuoriuscita l’ipotesi di un rinvio della partita. Il campo, invece, ha drenato e Cairese vs Imperia si gioca e una buona parte di salvezza diretta può passare dal delicatissimo infrasettimanale del “Brin”: le formazioni di Solari e Buttu sono alla ricerca di punti pesantissimi per mantenere la categoria.