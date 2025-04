Serie D: Cairese tutto in bilico, Vado sconfitto, Ligorna fuori dai playoff

Penultima giornata di Serie D e tempo di primi verdetti, alcuni definitivi e altri parziali. Nota statistica, nessuna squadra è riuscita a segnare più di un goal.

Il Vado per 1 a 0 l’ultima al Chittolina contro la Lavagnese. I rossoblù vincendo la prossima partita sarebbero sicuri di partecipare ai playoff. Ma l’appendice di stagione sarebbe forse solo una noia per un club già proiettato alla prossima stagione per rilanciare le ambizioni da primato. Già opzionato mister Roselli e confermati due giocatori del calibro di Capra e Vita. Il successo dei bianconeri firmato Mutton vale l’attuale quarto posto e la probabile qualificazione ai playoff.

La Cairese impatta 0 a 0 contro il Città di Varese e tiene aperto il discorso salvezza diretta. Servirà uan vittoria contro il Ligorna domenica prossima al Brin a una sconfitta della Vogherese oppure un pareggio tra Chieri e Borgaro Nobis (in questo secondo caso la salvezza diretta arriverebbe per la regola degli 8 punti). I genovesi arriveranno in Val Bormida senza obiettivi di classifica: ieri hanno riposato e i risultati maturati sugli altri campi li hanno estromessi dai playoff.

Restando in tema di notizie riguardanti le squadre liguri, spicca l’ennesima impresa di mister Pietro Buttu. Con una giornata di anticipo, il suo Imperia ha centrato la salvezza diretta. Decisivo il pareggio 0 a 0 contro la Vogherese. Ennesima impresa per il tecnico ponentino dopo, citando solo le più recenti, la vittoria del campionato con Albenga e Imperia. Una garanzia di risultati, insomma.

Tutti i risultati

Asti 1 – Chisola 0, Borgaro 1 – Bra 0, Città di Varese 1 – Cairese 0, Fossano 0 – Chieri 1, Imperia 0 – Vogherese 0, Oltrepò 1 – Derthona 1, Saluzzo 1 – NovaRomentin 0, Sanremese 0 – Gozzano 1, Vado 1 – Lavagnese 0. Riposo: Ligorna.

Classifica

Bra 78. NovaRomentin 68, Gozzano 64, Lavagnese 63, Vado 62, Città di Varese 61, Ligorna 58, Saluzzo 49, Chisola 47, Asti 45, Derthona 44, Sanremese 42, Oltrepò 40, Imperia 38, Vogherese 34, Cairese 34, Chieri 28, Borgaro 28, Fossano 26.

Ultima giornata

Bra-Sanremese, Cairese-Ligorna, Chieri-Borgaro, Chisola-Fossano, Derthona-Vado, Gozzano-Città di Varese, Lavagnese-Saluzzo, NovaRomentin-Asti, Vogherese-Oltrepò. Riposa l’Imperia per il ritiro dell’Albenga.