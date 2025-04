Serie D, Cairese. Solari esulta con la sua maglia da giocatore: “La risposta che mi aspettavo, a volte serve farsi mandare a fanculo”

La Cairese vince lo scontro diretto contro la Vogherese 1 a 0 grazie al goal di Biancheri nel primo tempo. Si tratta del primo successo dell’era Solari. Tre punti pesantissimi che consentono ai gialloblù di sperare ancora nella salvezza diretta. Una prestazione convincente per tutto l’arco della partita in risposta alla delusione della settimana scorsa contro il Gozzano. La Cairese si era fatta rimontare perdendo 2 a 1 regalando le due reti avversari. Solari, arrabbiato in conferenza stampa, aveva stuzzicato i giocatori con un’allusione forte sulle “categorie” di competenza. Oggi una scaramanzia particolare visto che Solari ha guidato la squadra indossando la sua maglia numero 8 di quando giocava. Settimana prossima sarà riposo visto che i gialloblù avrebbero dovuto giocare contro l’Albenga. Nel giovedì prima di Pasqua, invece, altro scontro diretto al Cesare Brin, contro l’Imperia.

Così l’allenatore in conferenza stampa: “Oggi era una partita difficile contro una squadra in forma e noi venivamo dalla brutta sconfitta di domenica scorsa. Non era facile a livello psicologico. I ragazzi hanno dimostrato di avere cuore e attaccamento. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo segnato e sfiorato più volte il raddoppio. Anche nella ripresa abbiamo avuto una palla per chiuderla. Ora in classifica siamo tutti lì”.

L’atteggiamento giusto: “Mi aspettavo questa risposta dai ragazzi. La scorsa settimana ero arrabbiato per come avevamo gestito il vantaggio subendo due goal per colpa nostra in una gara che era in controllo. Oggi ai ragazzi ho chiesto di metterci il cuore. Senza la determinazione di non voler mai mollare si fa la differenza. Alla fine potevamo gestire meglio il pallone, ma c’era tensione. Oggi, così a memoria, non mi ricordo tiri della Vogherese. Siamo stati bravi nel fare quello che abbiamo preparato. Non l’abbiamo chiusa e abbiamo sofferto ma succede anche questo”.

Marco Chiarlone tornato titolare come terzino: “Ho maturato in settimana questa scelta. Ho detto ai ragazzi che volevo vedere chi voleva salvarsi. Alla fine del campionato conta anche la brillantezza. Ci sono giocatori stanchi perché hanno giocato tanto. Anche chi è entrato ha fatto bene. Saper soffrire e non mollare è la base del gioco del calcio. Hanno fatto bene i tre davanti, che si sono sacrificati e ha fatto bene tutta la squadra. Tutti hanno risposto alla mia provocazione della settimana scorsa. A volte bisogna farsi mandare a fanculo per far tirare il meglio”.

“Abbiamo 33 punti dopo 34 partite. Non è il momento di pensare al passato. Ora è il momento di tirare fuori tutto quello che abbiamo. La Cairese non è morta”.