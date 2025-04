Serie D, Cairese. Solari: “Continuiamo a lasciare aperto il discorso salvezza, avuta meno cattiveria dell’Imperia”

Cairo Montenotte. Poteva essere un’occasione per avvicinarsi ulteriormente alla zona salvezza, quantomeno per allungare il GAP con il Chieri e staccarsi dalla Vogherese. Invece così non è stato: la Cairese perde 2-0 lo scontro diretto casalingo contro l’Imperia e rimane al sedicesimo posto. Si complica quindi la corsa alla salvezza diretta per i gialloblù, che nelle ultime due partite di campionato affronteranno due squadre d’alta classifica quali Città di Varese e Ligorna.

“Siamo partiti bene facendo quello che avevamo detto di fare in settimana – racconta mister Matteo Solari -. Poi abbiamo lasciato campo a loro e sono stati bravi a fare bene la seconda parte del primo tempo, trovando il vantaggio. Noi nel secondo tempo ci abbiamo provato ma è mancato il gol, prendendolo alla fine”.

C’è amarezza nell’analisi del tecnico valbormidese che ha visto un passo indietro rispetto alla precedente partita contro la Vogherese: “Continuiamo a lasciare aperto il discorso salvezza. Ci è mancata un po’ di cattiveria sulle seconde palle, loro l’hanno avuta più di noi. Siamo sempre lì, dobbiamo fare meglio in queste ultime due partite. Ci vogliono tutte le qualità, come contro la Vogherese. Nonostante le occasioni e la traversa non siamo riusciti a tirarci gli episodi dalla nostra parte. Ora andremo a giocarcela contro Città di Varese e Ligorna, venderemo cara la pelle“.