Semifinali scudetto, la Rari Nantes Savona perde la prima sfida con la Pro Recco

Sori. Prevale il fattore campo nella gara 1 delle semifinali playoff e playout disputate venerdì e domenica. Vittorie interne per AN Brescia, CN Posillipo, De Akker, Telimar venerdì, per Pro Recco e RN Florentia domenica.

Come riporta Federnuoto.it, oltre 700 spettatori presenti alla Comunale di Sori per il derby ligure tra Pro Recco Waterpolo e Rari Nantes Savona.

I biancocelesti allenati da Sukno, qualificatisi giovedì per la finale di Euro Cup nella quale affronteranno i serbi del Radnicki. passano dopo 45″ con Haverkampf che conclude sopra la testa di Nicosia l’azione in superiorità numerica. Dopo il raddoppio recchellino di Durik, la RN Savona si sblocca con Erdelyi sull’uomo in più. Segue l’allungo della Pro Recco sul 5-1 grazie alle due reti di Hallock inframezzate dal rigore trasformato da Younger.

In apertura del secondo tempo Occhione (5-2) accorcia in extraplayer. Veloce giro di palla dei ragazzi di Sukno in sei contro cinque: Condemi da posizione 4 insacca il 6-2, poi un bel passaggio di Haverkampf per Iocchi Gratta che timbra il 7-2. Il tiro da posizione tre del capitano savonese Rizzo (7-3) interrompe il break della formazione di Sukno. Cannella (8-3) restituisce subito il +5 ai suoi, poi sale in cattedra Echenique (9-3) con una palomba magistrale. Il “Chalo”, rientrato giovedì in vasca dopo circa sei mesi nella semifinale di ritorno di Euro Cup a Sabadell, festeggia così i 35 anni. Si allargano gli spazi, ne approfitta il biancorosso Cora che sigla una doppietta e manda le squadre all’intervallo lungo sul 9-5.

Doppio botta e risposta che non intacca il divario nel terzo tempo. Al gran gesto tecnico di Presciutti (10-5) che beffa la difesa del Savona con un no look segue il gol di Figlioli (10-6) dai cinque metri; all’efficace finta e tiro di Younger (11-6) la diagonale lunga di Merkulov (11-7) che trafigge Del Lungo.

Fondelli (12-7) in extraplayer apre le marcature dell’ultimo quarto, Figlioli (12-8) si ripete su rigore. Sale la tensione nel finale con lo stesso Figlioli che viene espulso per gioco violento. Dai cinque metri Condemi fissa il risultato sul definitivo 13-8. Gara 2 si gioca martedì 28 aprile alle ore 20 alla “Zanelli” di Savona.

Il tabellino:

Pro Recco Waterpolo – Bper Rari Nantes Savona 13-8

(Parziali: 5-1, 4-4, 2-2, 2-1)

Pro Recco Waterpolo: M. Del Lungo, F. Di Fulvio, Durik 1, G. Cannella 1, A. Younger 2, A. Fondelli 1, N. Presciutti 1, G. Echenique 1, M. Iocchi Gratta 1, J. Larsen, F. Condemi 2, B. Hallock 2, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno.

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, L. Damonte, P. Figlioli 2, D. Occhione 1, V. Rizzo 1, D. Merkulov 1, L. Bruni, B. Erdelyi 1, M. Guidi, A. Patchaliev, A. Gullotta, N. Da Rold, T. Cora 2. All. Angelini.

Arbitri: Calabrù e Schiavo.

Note. Espulso per gioco violento Figlioli (S) a 7’28” del quarto tempo. Usciti per limite di falli Guidi (S) nel terzo tempo, Occhione (S) e Rocchi (S) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Pro Recco 5/15 + 2 rigori, Savona 5/15 + 2 rigori.

Espulso il tecnico Angelini a 3’48” del quarto tempo per proteste.