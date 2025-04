Seconda Categoria. La Rocchettese ritrova la vittoria in casa per 2 a 1 contro la Nolese

ROCCHETTESE – NOLESE 2 – 1 (30′, 41′ Carta; 52′ autogoal)

Ore 17:53 termina il match con la vittoria della Rocchettese per 2 a 1. L’inizio del match non è stato uno dei migliori: poche occasioni e molti errori da parte di entrambe le squadre. Inaspettatamente, poi, al 30′ minuto la Rocchettese è passata in vantaggio con il goal di Carta che ha approfittato di una disattenzione del reparto difensivo avversario per accompagnare la palla in rete. A pochi minuti dalla fine del primo tempo è arrivato il raddoppio nuovamente firmato da capitan Carta. Nel secondo tempo la Nolese ha tentato di riequilibrare la situazione anche con i cambi attuati da mister Cavaliere. Al 52′ minuto gli ospiti hanno accorciato le distanze grazie a l’autorete di Kebbe, ma non sono riusciti ad riportarsi sul pareggio.

94′ Esce Rosati ed entra Castelli a causa di un possibile infortunio

92′ La Nolese prova in tutti i modi di trovare la rete del pareggio, ma la difesa avversaria e il portiere riescono a neutralizzare ogni tentativo

90′ L’arbitro assegna 6 minuti di recupero

86′ Ammonizione per Sarre dopo un duro intervento a centrocampo

83′ Mister Cavaliere sostituisce Pasquale con Sivori, mentre per la Rocchettese esce Garabello ed entra Sarre

76′ Esce Bianchin ed entra Pastorino

75′ La Nolese, dopo il goal che ha riaperto la partita, fa fatica a creare occasioni anche a causa dei numerosi palloni persi

70′ Ammonito Carta a seguito di alcune proteste

68′ Entra Frione che prende il posto di Aroca per gli ospiti

66′ Occasione per la Rocchettese con Pesce che prova la conclusione dalla distanza ma la palla finisce a lato

62′ Ammonito De Benedetti

60′ De Carolis esce lasciando il posto a Cisse

53′ Greppi subentra a Basso per la Nolese

52′ GOOOL!! Autogoal di Kebbe che dopo il tiro di Godena parato da Saffirio, con un rimbalzo sfortunato, appoggia la palla in rete

50′ In questo inizio di secondo tempo la Nolese è aggressiva, in cerca del goal per riaprire il match

17:01 Il direttore di gara avvia la seconda frazione di gioco. Per la Nolese entra Restuccio al posto di Poggi

Ore 16:47 termina il primo tempo

45′ L’arbitro assegna 3 minuti di recupero

41′ Raddoppio della Rocchettese grazie a Carta che dopo un traversone riesce a calciare al volo e insaccare la doppietta

40′ Ammonito Pastorino per aver bloccato la corsa di Carta verso la porta

38′ Altra occasione per la squadra ospite che tenta, dopo un calcio d’angolo, di mettere la palla in rete ma la palla fine alta sopra la traversa

36′ Esce Perrone ed entra Soares per la squadra di casa

34′ Subito la Nolese prova a reagire con una conclusione di Basso che, però, viene bloccata da Saffirio

30′ GOOOL!! Passa in vantaggio la Rocchettese, dopo un retropassaggio sbagliato da Pasquale per Grillo, Carta anticipa entrambi gli avversari accompagnando la palla in rete

23′ Tutte e due le formazioni mostrano diverse difficoltà nella creazione di occasioni, al punto che il gioco si concentra al centro del campo e viene interrotto molte volte per interventi scorretti

17′ Ammonizione per Perrone per gioco pericoloso

13′ La partita continua in equilibrio senza particolari emozioni, ma la Rocchettese cerca di reagire dopo i minuti iniziali in cui ha faticato

5′ Ancora nulla di concreto, ma è la squadra ospite che fino a questo momento detta i ritmi di gioco sviluppando le azione nella metà campo avversaria

Calcio d’inizio alle ore 16:00

In questa domenica nuvolosa, si affronteranno, presso l’impianto sportivo Stefano Marchisio, Rocchettese e Nolese. Le due squadre si trovano rispettivamente in quarta e 11esima posizione. La squadra di casa arriva da una serie di 4 sconfitte consecutive; oggi i ragazzi guidati da mister Chiola dovranno tentare di reagire e interrompere la striscia di risultati negativi. Impresa difficoltosa a causa degli ospiti momentaneamente in gioco per il passaggio di categoria. La Nolese, di mister Cavaliere, è reduce da una sconfitta subita in trasferta contro il Murialdo. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16:00 e il match verrà diretto dal signor Grisolia Giuseppe.

FORMAZIONI

Rocchettese: Saffirio, Kebbe, Tirana, Rosati, Adosio P. , Garabello, Bianchin, Pesce, Perrone, Carta (C), De Carolis. A disposizione: Maron, Castelli, Oliveri, Pastorino, Soares, Sarre, Cambai, Cisse, Adosio R. Allenatore: Davide Chiola.

Nolese: Grillo, Tassisto, Pastorino, Poggi, Pasquale, Bordone, Giglio, Basso, Aroca, Godena, De Benedetti. A disposizione: Penso, Sivori, Ganduglia, Dagliano, Restuccio, Greppi, Frione. Allenatore: Luigi Cavaliere.