Seconda Categoria, Rocchettese. Mister Chiola annuncia l’addio: “È giusto separarci, rimane un bel ricordo”

Rocchetta di Cairo. Finisce un ciclo in casa Rocchettese. Dopo tre anni, è destinata a terminre l’avventura di Davide Chiola con il club valligiano. L’annuncio è dello stesso tecnico, a margine della vittoria 2-1 contro la Nolese di domenica. “Per me questa è diventata casa e ho un bellissimo rapporto con la società, però è giusto separarci. Rimane un bel ricordo e la volontà magari di ritrovarci più avanti. Far l’allenatore non lascia spazio alle emozioni, è giusto guardare in faccia ai cicli e alle tempistiche”, la dichiarazione del mister.

Due stagioni in zona playoff, poi un’annata, quella in corso, di basso profilo. I rossoblù sono penultimi in classifica con 16 punti. Un bottino scarso, che sembra dunque essere la parola fine su questo ciclo. Tuttavia, l’ultimo turno di campionato ha regalato una gioia significativa, con il successo contro la quarta forza del campionato. Vittoria griffata dalla doppietta di Carta e commentata così dal tecnico: “Abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato di valere i punti che ha in classifica. La Nolese mi ha fatto un’ottima impressione, ma per fortuna i miei ragazzi hanno avuto una reazione d’orgoglio dopo alcune partite negative. Oggi con tanta forza di volontà siamo riusciti a portare a casa il risultato”.

Tornando sulle problematiche di questa stagione, Chiola dichiara: “È stato un anno particolare. Eravamo partiti con presupposti diversi, poi abbiamo dovuto far fuoco la legna a disposizione. Oggi erano in campo quattro 2006, più uno che abbiamo fatto entrare. Questo ci ha fatto un po’ perdere terreno rispetto agli anni passati”. Ora le sfide contro Murialdo e Plodio, per chiudere con il sorriso prima dei saluti.