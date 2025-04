Seconda Categoria, Calcagno sfonda quota 20 goal e il Sassello ingrana la quinta direzione playoff

Ad agosto il Sassello rischiava di sparire. Poi, la passione e la volontà dei dirigenti hanno prevalso e la formazione della Valle dell’Erro ha formalizzato l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria iniziando la stagione guidata da mister Fabio Musso. Forse nessuno però si sarebbe aspettato all’epoca che la squadra potesse competere per i playoff.

L’annata è stato un crescendo. Il gruppo si è man mano consolidato e affiatato fuori e dentro dal campo. Un lavoro sublimato da un attaccante come Stefano Calcagno. Un vero lusso per la categoria che, come testimonia la maglietta esibita ieri all’allenamento, si era posto l’obiettivo da raggiungere quota 20. Una soglia che è durata poco visto che la doppietta contro la Rocchettese (match vinto 3 a 2) lo ha direttamente portato a 21 goal.

I goal dell’ex Savona hanno quindi contribuito in maniera decisiva a portare la squadra al quinto posto in classifica. Obiettivo partecipazione ai playoff quindi ampiamente alla portata anche perché il Sassello ha vinto le ultime cinque partite consecutive. Un dato che migliora ancora se si guarda a tutto il girone di ritorno in cui su otto partite sono arrivate sette vittorie e una sola sconfitta, per 1 a 0 contro la capolista Veloce.

Ora un finale di stagione tosto perché le ultime tre giornate mettono in scena le sfide alla Priamar, al Pallare e alla Virtus Don Bosco. Visto il punto di partenza però, il fattore entusiasmo non può che giocare a favore del Sassello.