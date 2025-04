È festa Veloce, i granata pareggiano con la Virtus Don Bosco (1-1) e salgono in Prima Categoria

Veloce-Virtus Don Bosco 1-1 (13′ Viti – 23′ Mordeglia)

Secondo tempo:

90’+7 Fischio Finale! Esplode la gioia. Vano il tentativo di forcing degli ospiti. La Veloce è promossa in Prima Categoria con un turno di anticipo.

90′ Cinque minuti di recupero.

Fase centrale della ripresa: la gara è bloccata.

73′ Virtus D. Bosco in avanti. Tomasi calcia col sinistro dal limite dell’area. De Benedetti respinge lateralmente. A quel punto Fazio, sulla ribattuta, viene ravvisato in fuorigioco.

52′ PARATO! Dagli undici metri il portiere ospite varazzino Kotsiubinskiy ipnotizza Favara e sventa il tiro alla propria destra.

51′ Rigore Veloce. L’arbitro ravvisa una spinta in area di rigore e indica il dischetto, ammonendo per proteste un giocatore ospite.

49′ Sicari riceve a destra e conclude, Torrini sporca la traiettoria.

Primo tempo:

Fine primo tempo: Veloce-Virtus D. Bosco 1-1.

43′ Sul ribaltamento frontele opportunità Virtus Don Bosco. Fazio spara alto da posizione ottimale.

42′ Occasione Veloce. Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra: sponda aerea. Vallone nei pressi dell’area piccola, al volo, riesce a trovare il giusto impatto col pallone in un difficile tentativo di semi-rovasciata.

31′ Disimpegno errato della retroguardia locale, Giacchello non ne approfitta.

27 ‘ Azione insistita della Virtus D. Bosco. In ultima istanza Giacchello, col destro, strozza un po’ troppo il tiro. A lato non di molto.

23′ GOL VIRTUS DON BOSCO! Da un’altra palla inattiva arriva il pareggio degli ospiti. Punizione dalla fascia sinstra. Batte Cozzi; Mordeglia irrompe in spaccata e con una zampata sul primo palo trova la marcatura. 1-1.

20′ Punizione Veloce dal vertice sinistro dell’area. Va Valdora, fuori bersaglio.

13′ GOL VELOCE! Da un piazzato viene rotto l’equilibrio. Corner dalla destra. Il portiere ospite calcola male il tempo dell’uscita, Viti irrompe di testa sul secondo palo gonfiando la rete. 1-0.

Trascorsi i primi dieci minuti nulla di significativo da segnalare.

Veloce Savona: Debenedetti, Morin, Viti, Suetta, Torrini, Callandrone, Vallone, Valdora, Favara, Cavallo, Bruzzone

A disp.: Siccardi, Vario, Dimare, Certomà, Carpita, Lamberti, Calabrò, Testori, Sanguineti. All. Ghione

Virtus Don Bosco: Kotsiubynskiy, Cimolato, Noro, Dondo, Siri, Moredeglia, Tomasi, Cozzi, Fazio, Giacchello,

A disp.: Mantero, Siri, Rogna, Giusto, Valle, Macias, Garabetta, Cola, Trevisol. All. Ponte

Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

Note: Pomeriggio caldo e soleggiato (21°), fondo sintetico in scarse condizioni. Al 52′ Kotsiubinskiy (DB) para rigore a Favara (V). Angoli 6-4. Spettatori 120 circa (tribunetta gremita).

Savona. Nella ventunesima e penultima giornata del campionato provinciale calcistico di Seconda Categoria, girone “B”, va di scena la sfida Veloce e Virtus Don Bosco. Fischio d’inizio questo pomeriggio al campo “Levratto” di Zinola, ore 16:30.

Granata locali primi in classifica con 47 punti (15 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte). Gialloblu varazzini secondi a – 6. Match point pertanto per la squadra allenata da mister Ghione, a cui basterebbe anche un pareggio per festeggiare il ritorno in Prima Categoria.

Nel precedente turno pre-pasquale la Veloce ha già pregustato il raggiungimento dell’aritmetica certezza del salto di categoria diretto: la Virtus Don Bosco infatti, ultima rivale rimasta dopo la sconfitta a domicilio della Priamar per mano del Sassello, è riuscita solo in extremis ad avere ragione del Quiliano&Valleggia “B”, rimanendo ancora in corsa.