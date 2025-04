Seconda Categoria “B”, la Virtus Don Bosco vuole continuare a sognare. Soffiotto: “Nulla è ancora deciso, contro la Veloce una partita senza favorite”

Varazze. Una stagione di ottima caratura da vivere intensamente fino all’ultimo istante. Domani pomeriggio, presso il campo sportivo “Felice Levratto”, Veloce e Virtus Don Bosco si sfideranno in occasione della ventunesima giornata del girone “B” dell’edizione 2024/2025 della Seconda Categoria.

A Zinola granata e gialloblù non si contenderanno soltanto i tre punti: in caso di vittoria o di pareggio infatti la formazione di mister Ghione festeggerebbe la conquista del campionato, un’eventualità che Fazio e compagni (attualmente seconda forza della graduatoria, ndr) hanno la possibilità di sventare soltanto grazie ad una propria affermazione che rinvierebbe ogni verdetto all’ultimo turno.

Ad intervenire alla vigilia del big match è stato Emanuele Soffiotto, presidente della Virtus Don Bosco che ha esordito dichiarando: “Innanzitutto mi preme dire che, dopo le decisioni controverse subite nelle ultime giornate, mi auguro di vedere un arbitraggio equo. In secondo luogo credo che quella di domani sarà una partita che non vede una vera e propria favorita. Noi andremo a giocarcela senza particolari pressioni, mentre la Veloce credo che possa avere qualche timore in più considerando la posta in palio”.

“Nel caso in cui si verificasse una nostra affermazione – prosegue l’intervistato – noi all’ultima giornata ci troveremo ad affrontare il Sassello in casa, mentre i nostri avversari avranno il derby contro la Priamar. Insomma, nulla è ancora deciso e noi daremo il massimo per poter continuare a sognare”.

Sull’annata vissuta dalla compagine gialloblù, Soffiotto commenta: “Se all’inizio dell’anno mi avessero detto che a due giornate dalla fine saremmo ancora stati in lotta per il primo posto in classifica ci avrei sperato perchè a dire la verità già la scorsa stagione, nonostante fosse la prima di attività per il nostro club, abbiamo fatto molto bene in termini di punti e di classifica. La promozione in Prima Categoria, che sia diretta o tramite i playoff, sarebbe un grande risultato per la nostra società”.

In seguito il presidente della Virtus Don Bosco si è soffermato sulla figura dell’allenatore della squadra, Claudio Ponte: “Mister Ponte per noi è una figura importante che ha saputo dare continuità tecnica all’ambiente. Credo che confermarsi sia estremamente difficile e lui è stato bravo a riproporre e addirittura migliorare quanto mostrato lo scorso anno tenendo motivati i giocatori. L’innesto di qualche effettivo in un gruppo ampiamente consolidato sicuramente ha fatto la sua parte, del resto il nostro progetto tecnico vuole essere oculato e di assoluto valore”.

Infine Soffiotto ha concluso il proprio intervento rivolgendo lo sguardo verso il futuro: “La nostra società è stata studiata e voluta, ma allo stesso tempo nel momento in cui è stata costituita abbiamo dovuto fugare incertezze e dubbi generati dalla Riforma dello Sport. Il nostro progetto tecnico, come spesso sottolineato, parte dal settore giovanile e ora si sta consolidando grazie alle varie figure di allenatori e direttori tecnici. Dopo essere riusciti in estate a costituire la formazione Juniores e quella dei Pulcini, il prossimo anno vorremmo compiere un ulteriore salto aggiungendo un’altra leva”.