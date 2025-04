Seconda Categoria “B”, la Veloce vince ancora ma la Virtus Don Bosco fa lo stesso: rinviata la festa promozione dei granata

Savona. Il giorno della verità. Domenica 27 aprile tutti gli occhi degli appassionati di calcio locale saranno rivolti su due campi: il “Faraggiana” di Albissola Marina e il “Levratto” di Savona (località Zinola).

Questo fine settimana infatti i campionati dilettantistici si fermeranno per favorire la celebrazione delle festività pasquali, ma dal weekend successivo torneranno pronti ad emettere una serie di verdetti. Albissole-Millesimo e Veloce-Virtus Don Bosco: questi i match attenzionati che, con buona probabilità, decideranno il girone “A” di Promozione e il girone “B” della Seconda Categoria (con due giornate ancora di disputare sono esattamente 6 i punti che separano giallorossi e granata dalla vittoria dei rispettivi campionati).

A dire la verità, la Veloce ha sognato il raggiungimento della matematica certezza del salto di categoria diretto già questo weekend: la Virtus Don Bosco infatti, ultima rivale rimasta in corsa dopo la sconfitta a domicilio della Priamar per mano del Sassello, è riuscita ad avere ragione del Quiliano&Valleggia “B” soltanto all’ultimo respiro. Non sono bastati infatti i gol di Cozzi e Fazio per venire a capo del rebus biancorossoviola, squadra che ancora una volta ha dimostrato di saper vendere cara la propria pelle tenendo testa ad un’avversaria di assoluto valore.

Alla fine però una rete di Roberto Siri ha fissato il punteggio sul risultato di 3-2 in favore della Virtus Don Bosco, un epilogo che ha permesso alla squadra di mister Claudio Ponte di regalarsi un’ultima chance di promozione diretta proprio contro la capolista Veloce.

In vista dello scontro diretto contro i gialloblù il presidente dei granata Francesco Sanguineti, contattato da IVG, ha preferito non esprimersi. Tuttavia, il numero uno del sodalizio savonese ha approfittato dell’occasione per complimentarsi con il Savona per la conquista del salto di categoria. Inoltre, Sanguineti ha dichiarato: “Siamo contenti di avere un vantaggio così significativo considerando la brevità del campionato. Siamo primi e, male che vada, sarà spareggio. Sono contento anche per il mister; quanto fatto dalla squadra quest’anno sta dando ragione alla nostra scelta di continuare a puntare su di lui nonostante le difficoltà riscontrate durante la scorsa stagione”.