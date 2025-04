Seconda Categoria “B”, la Veloce vince ancora e si avvicina ulteriormente al titolo: ecco con quali combinazioni potrebbe festeggiare già questo weekend

Savona. Un altro passo verso il raggiungimento del proprio obiettivo. Domenica pomeriggio la Veloce si è imposta tra le mura amiche del “Levratto” in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Seconda Categoria (girone “B”) conquistando l’ennesima vittoria stagionale, la quarta consecutiva.

A scontrarsi con la voglia dei granata è stato il Plodio che, nonostante abbia venduto cara la pelle, alla fine si è trovato a cedere il passo agli avversari venendo superato con il risultato di 4 a 2. Complici le sconfitte di Virtus Don Bosco e Nolese, dirette concorrenti del sodalizio del presidente Sanguineti per la promozione, ora il salto di categoria sembra soltanto questione di un ultimo sforzo. Alla Veloce basterà infatti ottenere 4 punti rispetto ai 9 ancora disponibili (Cengio “B” in trasferta, Virtus Don Bosco e Priamar gli ultimi ostacoli da superare).

Attenzione: esiste addirittura un’ipotesi per cui, se i granata si aggiudicassero il match in programma sabato contro il Cengio “B” mentre nessuna tra Priamar e Virtus Don Bosco dovesse riuscire a vincere le proprie gare (rispettivamente contro Sassello e Quiliano&Valleggia “B”, entrambe in casa), Suetta e compagni potrebbero trovarsi a festeggiare già questo weekend.

Riusciranno dunque i granata a ritrovare l’agognata Prima Categoria? Al campo l’ardua sentenza ma l’impressione è che, a meno di clamorosi colpi di scena, manchi sempre meno alla squadra di mister Ghione per celebrare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Di seguito le distinte del match disputato domenica tra Veloce e Plodio

Veloce: 1 Debenedetti, 2 Testori, 3 Viti, 4 Suetta (C), 5 Torrini, 6 Sanguineti, 7 Vario, 8 Cavallo, 9 Favara, 10 Certomà, 11 Bruzzone. A disposizione: 12 Siccardi, 13 Callandrone, 14 Vallone, 15 Valdora, 16 Carpita, 17 Morin, 18 Lamberti, 19 Vitale. Allenatore: Massimiliano Ghione.

Plodio: 1 Avolio, 2 Scarsi, 3 Djomi, 4 Di Donato, 5 Touray, 6 Graffa, 7 Luongo (C), 8 Firincielli, 9 Jabbi, 10 Ntensibe, 11 Schettini. A disposizione: 13 Frumento, 14 Ogici, 15 Rami, 16 Lupino, 17 Armellino, 18 Frumento. Allenatore: Simone Testa.