Screening tiroideo della Fondazione ANT, a maggio due giornate dedicate a Ceriale e Albenga

Savona. Proseguono in Liguria le visite con ecografie gratuite finalizzate alla diagnosi precoce dei noduli tiroidei. Il secondo e il terzo appuntamento di un mini-tour in provincia di Savona, aperto a tutta la cittadinanza e pronto a toccare in primavera anche Finale Ligure, sono in programma per lunedì 5 maggio a Ceriale e martedì 6 maggio ad Albenga 48 visite di prevenzione oncologica gratuite.

Gli specialisti della prevenzione di Fondazione ANT saranno a disposizione lunedì 5 maggio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ceriale ODV in Via Tagliasacchi, 93; martedì 6 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 18 all’AVIS comunale di Albenga Via Cavour, 3.

Le 48 visite con ecografia tiroidea dedicate alla cittadinanza, saranno prenotabili da oggi, 23 aprile (esclusivamente dalle 9 alle 11.30, esclusi i weekend e fino a esaurimento posti) al numero 342 7646010.

Si può rimane informati sui progetti della Delegazione di Albenga al Charity Point da Cuore a Cuore ANT in Via Roma 46 e attraverso le pagine FB ANT in Liguria e IG merc_ant_ino.albenga.