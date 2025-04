Scontro frontale tra un’auto e un furgone: tre feriti gravi, chiesto l’intervento dell’elicottero

Cairo Montenotte/Dego. Grave incidente stradale, questo pomeriggio, in corso Brigate Partigiane a Cairo Montenotte.

Secondo quanto accertato, intorno alle 14 un’auto e un furgone si sarebbero scontrati frontalmente circa 800 metri prima del bivio per Rocchetta di Cairo.

Sul posto sono subito intervenute due ambulanze della croce bianca di Cairo e una della croce rossa, l’automedica ed i vigili del fuoco di Savona.

Nell’impatto tre persone sarebbero rimaste gravemente ferite. I tre passeggeri sono stati estratti dagli abitacoli dai vigili del fuoco, che hanno gestito le operazioni tecniche di soccorso.

Vista la complessità della situazione, i sanitari hanno richiesto il supporto dell’elicottero Grifo, che ha trasferito il più grave dei feriti in codice rosso in ospedale a Pietra Ligure. In codice giallo gli altri due pazienti.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico della zona. Le indagini per determinare le cause del sinistro sono in corso.