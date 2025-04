“Sci di fondo on the beach” a Laigueglia per sostenere l’Airc

Laigueglia. Laigueglia si prepara ad una nuova edizione di “Sci di fondo on the beach” con squadre in arrivo da tutta Italia il 10 maggio che si sfideranno sul litorale di uno dei Borghi più belli d’Italia. La novità di quest’anno sarà la “Apres Ski” al locale Alibi a fine evento.

Sarà testimonial della manifestazione Alessandra Merlin, l’ex sciatrice e stella del circo bianco specializzata nella discesa libera, nel supergigante e nel carving, vincitrice di una Coppa del Mondo di carving. La sorella di Barbara, a sua volta sciatrice alpina di alto livello, è stata una delle atlete azzurre più seguite nel panorama dello sci alpino nazionale. Ma non sarà l’unica campionessa in gara perché l’organizzazione sta raccogliendo altre importanti adesioni per la grande giornata di sport.

Sci di fondo precederà di un giorno il Memorial Foschi, la camminata non competitiva domenica 11 maggio con arrivo al Parco dell’Orso. Come sempre la super sciata sulla spiaggia avrà finalità benefiche, per mezzo di una raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro (per informazioni: www.scidifondonthebeach.com).

Non c’è la neve, ma la sabbia. Il divertimento, la passione e anche l’agonismo di certo non mancano. La manifestazione che ogni anno incanta il pubblico che segue con grande entusiasmo le sfide sul litorale laiguegliese. Non mancheranno poi le curiosità e le novità a cominciare dalla partnership con la testata “Fondo Italia”.

L’evento, come sempre, sarà a carattere ludico-sportivo e anche quest’anno vedrà sfidarsi sulla spiaggia compagini provenienti da diverse località sciistiche, ma anche team locali che faranno di tutto per difendere l’onore della propria terra. Il programma della manifestazione prevede che sulla sabbia di Laigueglia – dai bagni comunali antistanti piazza Garibaldi sino ai bagni della scuola vela Aquilia (comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti), si svolgano le gare di sci di fondo (squadre ufficiali e squadre junior), biathlon, fat bike, “tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole e altre novità non ancora annunciate. Le iscrizioni (gratuite) sono ancora aperte.

I requisiti richiesti? Una squadra formata da 4/5 elementi, munita di entusiasmo e voglia di divertirsi. Per formalizzare la propria adesione, scrivere una mail ad agenzia@eccoci.it o telefonare al numero 335/5993573 (Marco Dottore). L’organizzazione di Sci di fondo on the beach 2025 è a cura della “Eccoci Eventi” di Alassio e di “Bottero Ski” di Limone Piemonte, in co-partecipazione con il Comune di Laigueglia e con tutte le associazioni e categorie cittadine (media partner TGevents Television).