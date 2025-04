Sci Club Sporting Mondolè Savona, Leonardo Lenzi regala l’ennesima gioia stagionale: storico secondo posto alla 42^ edizione dell’Uovo d’Oro a Sestriere

Savona. Domenica 30 marzo si è svolta sulle nevi di Sestriere la 42^ edizione dell’Uovo d’Oro, una sorta di campionato italiano (con però diversi partecipanti provenienti da altre nazioni) per quelle categorie per cui non sono previsti da regolamento quelli organizzati dalla Federazione Italiana Sport invernali.

E proprio in una di queste categorie, ovvero la Baby, Leonardo Lenzi ha ottenuto un fantastico secondo posto (su 200 iscritti) sfiorando una vittoria che gli è sfuggita per soli 10 centesimi. Un risultato mai ottenuto da un ligure frutto di una grandissima prestazione dell’atleta albissolese che si conferma ai vertici nazionali nella sua fascia di età.

Grande soddisfazione per l’allenatore Alfio Giaccone: “Domenica è stata una giornata storica per il nostro sci club e per lo sci ligure in generale. Chiudere secondo, ad un soffio dalla vittoria, lasciandosi dietro atleti provenienti da ogni parte d’Italia ma soprattutto gli atleti locali che conoscono molto bene la pista di gara allenandosi tutti i giorni su quel tracciato è qualcosa di veramente grandioso. E non dimentichiamoci che questi atleti sciano molto più di Leonardo visto che spesso sono residenti in località di montagna a differenza del nostro campioncino che arriva dal mare”.

Anche Tiziano Riva (allenatore oltre che presidente e direttore tecnico dello Sci Club Sporting Mondolè Savona) non nasconde la sua gioia: “Leo (Lenzi, ndr) è stato grande e risultati come questo, insieme ad altri arrivati in questa stagione, sono la dimostrazione che anche uno sci club piccolo come il nostro può lavorare bene e seguire gli atleti come meritano. Queste sono le soddisfazioni che ripagano atleti e famiglie di tanti sacrifici. Mentre Leo era a Sestriere noi eravamo a Lurisia e tanti, non solo del nostro sci club, facevano il tifo a distanza a confermare il bel clima che regna nel nostro ambiente. Approfittiamo anche per ricordare a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club come atleta o come sponsor sostenitore che può contattarci allo 338 995 7231”.