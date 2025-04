Sci alpino, lo Sci Club Sporting Mondolè Savona chiude l’annata con il sorriso: ottimi piazzamenti ed ennesima pioggia di medaglie in Coppa Liguria

Savona. Sabato 29 e domenica 30 marzo Lurisia ha ospitato le finali di Coppa Liguria con la disputa di uno slalom gigante il primo giorno e due slalom speciali il secondo. Anche in questa occasione, lo Sci Club Sporting Mondolè Savona ha ottenuto dei grandi risultati.

Mattatori del fine settimana sono stati Vivian Petrini nella categoria Allievi under 16 con tre vittorie su tre gare disputate, Leonardo Lenzi il quale ha vinto lo slalom gigante disputato sabato nella categoria Baby 2 (domenica non ha gareggiato per partecipare alla gara internazionale Uovo d’Oro al Sestriere) e Matteo Copello che ha primeggiato nella categoria Allievi under 16 in uno dei due slalom speciali svoltisi domenica (raccogliendo anche un 8° posto a cui aggiungere il 4° di sabato).

Nei Cuccioli inoltre ottimo secondo posto per Irene Lenzi nel gigante di sabato, atleta che negli slalom speciali di domenica ha poi raccolto un 2° posto ed un 3° piazzamento. A salire invece sul secondo gradino del podio nelle categoria Allievi under 16 è stata Lucrezia Garelli (a cui aggiungere un 3° posto di domenica) con la compagna Vivian Petrini a completare l’opera classificandosi terza dando così vita ad una splendida doppietta per lo Sci Club Sporting Mondolè Savona. Infine nella stessa categoria Francesca Siciliano ha ottenuto un 12°, un 13° ed 17° posto.

Negli slalom speciali Federico Lissignoli nella categoria Allievi under 16 ha raccolto un 6° ed un 12° posto. In conclusione Ettore Peirano nei Cuccioli ha ottenuto un 7°, un 6° ed un 4° posto.

Tiziano Riva (allenatore, presidente e direttore tecnico della società savonese) ed Alfio Giaccone (allenatore) hanno commentato così la giornata: “Un ottimo finale di annata in linea con la bella stagione del nostro sci club. Peccato per qualche defezione dell’ultimo momento, altrimenti il bottino sarebbe stato ancora più ricco. Gli ottimi risultati ottenuti sono merito di atleti seri che, insieme alle loro famiglie, hanno fatto enormi sacrifici per potersi allenare spinti da una passione e da un amore per lo sci davvero encomiabile. Approfittiamo anche per ricordare a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club come atleta o come sponsor sostenitore che può contattarci al 338 995 7231”.