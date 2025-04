Il Savona ha vinto, è Promozione! Festa biancoblù dopo cinque anni di agonia in Prima Categoria

Il Savona batte la Letimbro 8 a 0, vince la Prima Categoria e vola in Promozione. Scatta la festa all’Olmo-Ferro. Abbracci, cori. Una gioia che racchiude un’agonia durata ben cinque anni.

Giocatori fuori categoria, ma gioco e tenuta mentale hanno fatto la differenza nei momenti topici

Lato sportivo è stata la vittoria del direttore sportivo Alessio Barone, ex capitano biancoblù, e di mister Emanuele Cola. Un talebano tattico, ma quello che ci voleva visto che forse per la prima volta da quando il Savona è in Prima Categoria è stato con continuità una squadra vera e propria e non un collage di giocatori. Una squadra forte in partenza e resa ancora più forte dal mercato di gennaio capace di vincere 20 delle ultime 22 partite e di resistere agli attacchi di Masone e Campese, che hanno reso fino alla scorsa settimana il campionato equilibrato. Una società che ha fatto di tutto per salire. A ogni pezzo mancante per infortunio, ne è arrivato un altro a sostegno. Lo dimostrano gli ultimi due innesti, i centrocampisti Raja e Fossati. Spese ingenti, ma cosa deve fare un club che si chiama Savona se non vincere queste categorie costi quel che costi?

Finalmente un Savona che non sbaglia quando conta

Le sliding door della stagione sono state tre e in tre gare cruciali. In passato, anche lo scorso anno, i biancoblù non hanno retto la pressione. La prima svolta all’ultima giornata del girone di andata contro l’Olimpic, quando gli Striscioni che non avevano ancora vinto uno scontro diretto hanno dato una prova di forza imponendosi 3 a 0. La seconda appena al rientro dalla sosta natalizia, quando al ’90 Giacomo Piu ha siglato il 3 a 2 contro la Campese. L’ultima è stata nell’intervallo di Masone-Savona della scorsa settimana. I biancoblù erano in 10 e stavano per capitolare alla fine della prima frazione di gioco. Gli spettri dell’ennesimo psicodramma in casa Savona c’erano tutti. E invece no. La squadra è rientrata carica e non ha rischiato niente segnando il goal più pesante della storia recente.

Dirigenti-tifosi e tifosi-dirigenti, la forza della passione

Il 13 aprile 2025 come il 29 febbraio 2024. Quando l’allora Città di Savona ha ripreso il marchio del Savona Fbc 1907. Il Savona non si può rifare in un giorno. E per questo ogni passo è da celebrare. I protagonisti sono in primis i tifosi. Quelli che hanno dato il via all’attuale dirigenza e gli ultras che amplificano tutto. Una dirigenza che ha speso tanti soldi per il Savona, anche grazie a un lavoro di sponsor sul territorio. Il club è guidato da Alain Milani e da un gruppo di appassionati. Tifosi prima che dirigenti. Fra qualche giorno bisognerà pensare alla Promozione, ma è doveroso godersi ogni passo di una scalata impervia.

Giusto lasciarsi andare alla gioia dopo un lustro di delusioni e umiliazioni

È giustificata tanta euforia per la vittoria di un campionato minore da parte di un club con un passato in Serie B e rappresentativo di un capoluogo? La risposta è un sì grosso come una casa perché in questi cinque anni il Vecchio Delfino è stato colpito da così tanti arponi che ha rischiato di non riprendersi più. E sembrava morto quando nell’estate 2023 non c’è stata l’iscrizione al campionato e lo stemma del club nato nel 1907 giaceva idealmente nello studio di un ufficio legale romano, a chilometri di distanza. Ma sotto le ceneri la passione ha continuato ad ardere. Sopita e spesso umiliata da chi ha giocato sulla pelle a Striscioni biancoblù. Sconfitte difficili da digerire contro realtà di paesi minuscoli rispetto alla città, la cocente delusione della partita persa contro la Sampierdarenese. Oltre alle travagliate vicende societarie, ci sono volute 108 partite di Prima Categoria per compiere il primo passo delle rinascita. Accompagnati da un tifo enorme anche per la Serie D di oggi.

Dirigenza e staff tecnico

Alain Milani – Presidente

Nadia De Marchi – Vicepresidente

Massimo Piperissa – Direttore Generale

Adamo Agostino – Consigliere

Fabrizio Pongilione – Segretario Generale

Alessandro Viani – Consigliere

Alessio Barone – Direttore sportivo

Emanuele Cola – Allenatore

Danilo Ravecca – Collaboratore esterno

Armando Amicone – Allenatore portieri

Andy Calopristi – Team Manager

Mirko Principato – Addetto stampa

Davide Massa – Addetto arbitro

Andrea Delfino – Massaggiatore

Alfredo Calleri – Magazziniere

I giocatori

Portieri: Bova, Fois. Difensori: Apicella, Colombo, Garbini, Mata, Schirru. Esterni: Fancellu, Gaggero, Damonte, Durante, Incorvaia. Centrocampisti: Carro Gainza, Salis, Fossati, Raja, Esposito, Signori. Attaccanti: Giacomo Piu, Niccolò Piu, Rignanese, Berruti, Briano, Doci.

La partita che ha sancito la vittoria della Prima Categoria

Savona 8 (25′ Durante, 26′, 53′ Rignanese, 28′ Fossati, 35′ aut, 48’Rignanese, 62′ N.Piu 65′ Fancellu) – Letimbro 0

90′ Il resto è storia recente. Il Savona di Lele Cola, subentrato a mister Monte, infila 22 risultati utili consecutivi e pone fine a un’agonia durata cinque anni. ORA È UFFICIALE, IL SAVONA È IN PROMOZIONE.

85′ La stagione 23/24 è la prima del Città di Savona, mentre il marchio storico rimane nel cassetto di Cittadino. Il 29 febbraio la società acquisisce il marchio riportandolo sotto alla Torretta. Sul campo però, mister Biffi – subentrato a Frumento – vince i playoff del girone B ma naufraga malamente nella fase regionale.

83′ La stagione 22/23 è la più grottesca della storia biancoblù, con la proprietà romana di fatto assente e con mister Ermanno Frumento che porta in fondo la navicella senza però raggiungere i playoff in un contesto surreale. Parallelamente, nasce il Città di Savona.

80′ La stagione 21/22 è quella con Marinelli presidente. Il Savona dopo un testa a testa serrato perde lo scontro diretto contro la Sampierdarenese e a seguire la finale playoff contro la Campese. In estate, Marinelli passa all’Albenga mentre l’imprenditore Mordeglia illude la piazza salvo poi in estate lasciare la squadra ai romani.

76′ Anno 2020: scoppia la pandemia, il Savona partito con ambizioni guidato da Patrassi fallisce. L’ex numero uno Grenno e una serie di dirigenti fanno ripartire la squadra dalla Prima Categoria. L’allenatore è Cattardico, ma la stagione si ferma dopo appena quattro giornate per il virus.

75′ Giunti alla mezzora, ormai la partita non ha più nulla da dire. Il Savona è in Promozione dopo cinque anni di attesa. E, in attesa della fine della gara, ricordiamo a spizzichi e bocconi questi cinque anni.

74′ Primo tiro della Letimbro, la conclusione di Intili dalla distanza finisce alta.

65′ C’è gloria anche per Fancellu. Lanciato in campo aperto scavalca Sala in uscito. Ottavo goal del Savona!

62′ Facile goal per N. Piu che da due passi insacca.

60′ Goal annullato a Giacomo Piu per fuorigioco.

56′ Standing ovation per Garbini che esce dal campo per lasciare spazio a Mata.

55′ Pace fatta con Rignanese che si scusa con tutta la panchina gialloblù.

53′ Ancora un goal per Rignanese che lanciato nello spazio da Carro Gainza scarta il portiere e poi sulla linea ferma il pallone e segna di tacco. Un gesto di sberleffo che non viene logicamente gradito dalla Letimbro. Cola toglie Rignanese subito dopo, al suo posto Giacomo Piu.

51′ Entra Cerchez al posto di Fossati nel Savona.

50′ Fancellu in campo al posto di Durante. Entra un giocatore che tutte le periperzie di questi cinque anni di Savona le ha vissute. La sua, al 90′, sarà sicuramente un’esultanza speciale.

48′ Subito Savona in goal! Durante crossa per Rignanese che, di petto, spinge in porta.

46′ Si riparte. Subito Incorvaia al posto di Damonte.

Secondo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo. Fra un quarto d’ora, l’ultimo scampolo di partita del Savona in Prima Categoria dopo cinque anni di agonia.

35′ Sugli sviluppi del corner, il Savona trova la quarta rete. Tocco decisivo di un giocatore della Letimbro dopo il colpo di testa di Piu.

35′ Durante calcia dalla trequarti indirizzandola sotto alla traversa. Sala, non essendo un portiere, smanaccia come può. Encomiabile l’impegno del numero uno gialloblù.

28′ Ennesima azione del Savona. Fossati raccoglie del limite dell’area e calcia con precisione nell’angolino basso.

26′ Il Savona archivia la pratica. Ora un’ora di partita prima di festeggiare. Filtrante per Rignanese che, solo in area, segna il raddoppio.

25′ Vantaggio del Savona! Durante calcia una volta ma colpisce Rignanese, poi ci riprova. Sala non riesce a trattenere. 1 a 0

21′ Briano prova la gran conclusione dalla distanza. Potente ma imprecisa. Palla fuori.

19′ Bel cross di Durante destinato alla testa di Rignanese. Saturni legge bene la traiettoria e intercetta di testa.

18′ Azione avvolgente del Savona. Damonte mette al centro. Carro Gainza calcia bene dal limite dell’area. Palo a portiere battuto. Rinvio dal fondo.

16′ La gara è un noioso monologo del Savona, che però per imprecisione e sfortuna non l’ha ancora sbloccata. Sembra però solo questione di tempo.

11′ Tre occasioni in un minuto per il Savona. Ancora Piu in area. Dalpiaz lo mura. Poco dopo, Sala non trattiene il pallone. Rignanese calcia a botta sicura ma il pallone si infrange contro il palo. Fossati rasoterra per Piu, che si aggiusta il pallone calcia. Traversa e palla sul fondo.

10′ Briano crossa basso per Piu che in area cincischia troppo e non trova la conclusione. Spazza Baschirotto.

9′ Tiro forte di Fossati dalla distanza. Sala e la traversa ci mettono una pezza. Sul corner segna da due passi Rignanese ma la rete è annullata per fuorigioco.

5′ Ritmo decisamente basso in questo avvio. La Letimbro si difende con ordine. Primo tiro di Piu, parato da Sala. Azione annullata per fuorigioco.

1′ Partiti. Non c’è il tutto esaurito all’Olmo-Ferro. L’esito della gara che sembra scontato ha fatto probabilmente desistere molti appassionati. Ci sono gli ultras che hanno dedicato una coreografia all’ingresso in campo. Savona col canonico 3-4-3. In piena emergenza il fanalino di coda Letimbro, che schiera in porta un giocatore di movimento.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Durante, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Apicella, 7 Briano, 8 Carro Gainza, 9 Rignanese, 10 Fossati, 11 Piu N. A disposizione: 12 Fois, 13 Mata, 14 Fancellu, 15 Incorvaia, 16 Cerchez, 17 Esposito, 18 Signori, 19 Berruti, 20 Piu G. Allenatore: Emanuele Cola.

Letimbro: 1 Sala, 2 Saturni, 3 Aliu, 4 Siri, 5 Dalpiaz, 6 Baschirotto, 7 Intili, 8 Bardhi, 9 Caruso, 10 Dotta, 11 Ralli. A disposizione: 14 Pedrazzoli, 15 Rivera, 16 Tienon, 17 Cyrbia, 20 Valle. Allenatore: Fabrizio Dotta.

Arbitro: Cambiaso di Imperia

Il Savona ha l’occasione per chiudere il discorso campionato. Con un pareggio volerebbe direttamente in Promozione con due giornate di anticipo e dopo cinque anni di attesa. Sulla carta sembra tutto apparecchiato per la festa e proprio per questo sarà fondamentale non sottovalutare l’impegno.