Savona, via Gnocchi Viani usata come “discarica”. Un residente: “Situazione fuori controllo”

Savona. “La situazione purtroppo è completamente fuori controllo“, è l’allarme lanciato da un residente di via Osvaldo Gnocchi Viani che denuncia una situazione “difficile” dal punto di vista dei rifiuti.

Come si può notare la via è considerata una vera e propria discarica. Sedie, frigoriferi, mobili, porte, materassi insomma un “deposito” alternativo che però invade ed ostacola anche il passaggio pedonale.

“La gente viene a scaricare come fossimo in una discarica. Per non parlare del continuo via vai di persone che vengono a scaricare ferraglia sempre nei pressi dei complessi condominiali di Arte Savona”, conclude il residente.

Una situazione che sta sfuggendo di mano e che sottolinea la poca attenzione e cura verso la propria città e verso gli altri. Per i rifiuti ingombranti ci sono le apposite discariche o isole ecologiche, dove poter portare gli oggetti ormai in disuso.