Savona, Sea-s incontra gli amministratori di condominio: “Calendarizziamo i sopralluoghi, disponibili 3 squadre”

Savona. Si è svolto questa mattina nella sede di Sea-s in via Caravaggio l’incontro con gli amministratori di condominio.

L’amministratore delegato di Sea-s Stefano Valle spiega: “Gli amministratori hanno chiesto di svolgere in tempi rapidi i sopralluoghi, noi abbiamo tre squadre disponibili e calendarizzeremo in questi giorni tutti gli incontri in modo che gli amministratori possano organizzarsi”.

E continua: “Abbiamo chiarito alcune questioni pratiche. E’ stato un incontro molto positivo, era presente anche una delegazione del Comune”.

Nei giorni scorsi un gruppo di amministratori aveva polemizzato sulle modalità durante uno degli incontri organizzati per i cittadini al PalaSeas.

Nel frattempo proseguono gli incontri informativi.