Savona, scontro auto-scooter: una persona ferita trasportata in ospedale

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, a Savona, tra una Kia Picanto e uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione (ancora in fase di accertamento), l’auto stava cercando di immettersi in via Carissimo e Crotti, quando avrebbe colpito lo scooter che stava arrivando dalla rotonda di Corso Tardy e Benech. Lo scooter avrebbe impattato contro il muso sinistro della vettura.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, i militi della Croce Bianca di Savona e la polizia locale.

La ragazza a bordo dello scooter è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure necessarie.