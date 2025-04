Savona. “Il presidente Olivieri si è preso l’impegno di sensibilizzare la politica e dare un supporto alle vertenze – Alstom su tutte – con l’obiettivo che le assunzioni rappresentino un reale trampolino di sviluppo”. Lo ha detto Cristian Ghiglia (Cgil) al termine dell’incontro in Provincia con il presidente Pierangelo Olivieri e con alcuni sindaci del territorio per parlare del mancato rinnovo a livello nazionale del Ccnl metalmeccanici.

“Non è stato aperta la contrattazione del nuovo contratto nazionale di lavoro – sottolinea Ghiglia -, non avere un contratto nazionale dell’industria metalmeccanica di qualità implica delle problematiche anche per le numerose criticità che abbiamo in termini di industria savonese sul territorio. Abbiamo illustrato al presidente della provincia, in virtù di questo problema sarebbe opportuno fabbrica per fabbrica e stabilimento per stabilimento socializzare quello che sta accadendo con la politica sul territorio savonese”

Le vertenze in provincia sono molte: “Un contratto nazionale di lavoro con un adeguato salario e una sacrosanta riduzione di ore settimanali avrebbe una ricaduta importante avere consentirebbe a far capire ai nostri giovani di aver un percorso di stabilità occupazionale in un comparto oggi più che mai fomdamentale per l’economia della nostra provincia, proporre posti di lavoro di qualità e stabili è la prima ricetta. Non avere contratto non aiuta ad affrontare la vendita di Piaggio, di fare le nuove assunzioni in Alstom per farlo diventare un polo di riferimento per la manutenzione ferroviaria, per arrivare a Continental e Bitron, olter a Semar e Trench”.

Cocnlude: “A Olivieri ho evidenziato che non si è riusciti a veicolare l’importanza della giornata: pochi sindaci erano presenti, solo Quiliano e Vado ai quali faccio un plauso. Abbiamo chiesto di recuperare un incontro specifico in tempi brevi perchè le questioni da mettere a sistema sono tante e vanno messe il prima possibile”.