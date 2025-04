Savona, prosegue la mission dei “Supereroi per Voi” per portare sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati

Savona. Prosegue con grande entusiasmo la mission dei “Supereroi per voi”, che nel periodo pasquale hanno portato tanti sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali liguri. La squadra, che si compone di undici figure, sottolinea che “dietro a quel Voi ci sono una moltitudine di persone, bambini, ragazzi, famiglie che purtroppo si trovano a dover affrontare situazioni difficili, che tolgono i colori e spengono i sorrisi a cui magari serve solo un piccolo gesto, un abbraccio, una parola o semplicemente un sorriso per riaccendersi, per ritrovare la voglia di lottare, per risentire prepotente la vita pompare nelle vene”.

“Alla base del nostro progetto c’è proprio questo, donare un po’ del nostro tempo, indossando i costumi dei Supereroi dei fumetti per cercare di riaccendere emozioni sopite che possano essere origine di un nuovo amore per la vita. Per queste festività Pasquali, come consuetudine da alcuni anni, ci siamo recati in diverse strutture ospedaliere per portare in regalo ai piccoli degenti oltre a sorrisi ed emozioni positive, anche un uovo di cioccolato gentilmente donato dalle persone che credono nel nostro progetto e rispondono sempre presenti quando c’è bisogno di fare del bene”, proseguono i membri dell’associazione.

E concludono con un appello: “Abbiamo ancora tanta strada da percorrere insieme a tutti quelli che credono ancora in un mondo in cui tutti potranno sentirsi al sicuro, stretti in quell’abbraccio in cui ognuno ha il suo posto, nessuno escluso. Condividere il bene moltiplica il risultato positivo perché come diciamo sempre durante le nostre visite .. da soli si può fare così poco…insieme si può fare così tanto…”.

Il gruppo è contattabile all’indirizzo mail supereroipervoi@gmail.com, oppure sulle pagine Facebook e Instagram.