Savona, presentati in Sala Rossa lo sportello telematico e l’app Municipium: 190 servizi accessibili “con un click”

Savona. Un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici: è stato presentato questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona lo Sportello Telematico del Comune di Savona e della nuova App Municipium, scaricabile gratuitamente su Google Play, App Store e Huawei AppGallery.

Con questi nuovi strumenti è possibile accedere con semplicità a 190 servizi online, inviare segnalazioni, consultare informazioni utili, presentare istanze e comunicare con il Comune in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

L’incontro di stamattina è stata l’occasione per conoscere da vicino tutte le funzionalità offerte dai nuovi strumenti digitali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Tra i servizi si trova: accesso al fondo regionale caregiver, accesso al suap, iscrizione all’asilo nido, comunicazione Imu, concessione di bonus economici, rilascio e rinnovo del contrassegno per i parcheggi, permesso per il transito in una Ztl.

Le segnalazioni finora sono state 168: la maggior parte riguarda il verde pubblico (76), 23 su segnaletica e manutenzione stradale e 38 sull’illuminazione pubblica.

L’assessore Gabriella Branca commenta: “Oggi facciamo conoscere i servizi per i cittadini, oltre al restyling del nostro portale. Anche l’app è uno strumento molto semplice da utilizzare e mette direttamente in collegamento il cittadino con la pubblica amministrazione ed effettuare anche le segnalazioni che sono geolocalizzate e vengono indirizzate direttamente all’ufficio competente”.

“I 190 servizi sono completamente digitali – prosegue -. Per alcune pratiche, come la carta d’identità elettronica, è necessario recarsi qui, perchè ad esempio in questo caso è necessario prendere l’impronta. Siamo a un ottimo livello di informatizzazione”.

“Il lavoro è stato molto complesso, a partire dalla trasformazione in cloud di tutti i servizi. Siamo molto soddisfatti perchè ha funzionato tutto molto bene, non ci sono stati intoppi di alcun genere”, conclude.