Savona, l’autismo al centro di una giornata di ascolto e inclusione: il videomessaggio della ministra Locatelli

Savona. “Grazie per aver dedicato attenzione e cuore a un tema così importante come quello dell’autismo. Questo tipo di eventi ci ricorda quanto sia fondamentale costruire comunità accoglienti, in cui nessuno resti indietro”. E’ il videomessaggio di Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, in occasione dell’incontro pubblico “Autismo e progetto di vita”, promosso dal Lions Club Savona Torretta in collaborazione con il Distretto Lions 108 Ia3, nell’ambito del service nazionale “Autismo e inclusione: nessuno escluso”.

Un’intera giornata di riflessione, testimonianze e contenuti di alto valore ha animato la Sala Sibilla del Priamar. Ad aprire l’evento sono stati i saluti delle istituzioni scolastiche, sanitarie e locali, seguiti dal videomessaggio della Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dei Lions. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai Lions, per la sensibilità e la dedizione nel costruire un momento autentico di ascolto e confronto.

Il Governatore del Distretto Lions 108 Ia3, Vincenzo Benza, ha ricordato come l’autismo sia uno dei temi prioritari dell’intero Multidistretto Lions Italia per l’anno in corso, sottolineando il valore di eventi che uniscono comunità, professionisti e famiglie.

La conduzione dei lavori è stata affidata alla Dott.ssa Roberta Rota, Officer Distrettuale per l’autismo, insieme a Claudio Sabattini. Gli interventi dei relatori – Dott. Roberto Keller, Avv. Paolo Bandiera, Dott. Sergio Messina, Dott.ssa Paola Bona, Dott.ssa Zecca – hanno esplorato aspetti fondamentali del “progetto di vita”: sanità, normativa, interventi educativi e abilitativi, integrazione sociosanitaria.

Nel pomeriggio, spazio alle associazioni del territorio: ANGSA Liguria, ANFFAS Albenga, associazione Orchidea ODV Savona, associazione Disabili di Vado, AIRIPA, AID e Vite Intrecciate, che hanno condiviso esperienze, buone pratiche e progetti concreti a sostegno delle famiglie.

“La partecipazione così numerosa e il messaggio ricevuto dalla ministra Locatelli ci spronano a continuare su questa strada – ha dichiarato Rosella Scalone, presidente del Lions Club Savona Torretta –. L’autismo riguarda tutti noi: solo unendo le forze possiamo costruire una società davvero inclusiva”.

L’evento, accreditato ECM per le professioni sanitarie e valido per la formazione scolastica, ha confermato il ruolo attivo dei Lions nel promuovere consapevolezza, conoscenza e inclusione sul territorio.