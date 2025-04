Savona. E’ stato celebrato oggi il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Le celebrazioni hanno avuto luogo presso la Sala della Sibilla nella Fortezza del Priamar di Savona.

Il tema celebrativo di questa ricorrenza, nonché motto della Polizia di Stato è #essercisempre. Ogni giorno, ovunque ci sia bisogno, la Polizia “è al fianco dei cittadini, pronta a proteggere, sostenere e garantire sicurezza. È un messaggio che va oltre il dovere professionale, è un segno di impegno verso la comunità”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni studenti, testimoni di come il legame con le nuove generazioni sia fondamentale per costruire un futuro più sicuro e consapevole.

IL DISCORSO DEL QUESTORE

“Per me è un onore condividere la mia 40esima festa della polizia con la città di Savona e l’intera provincia – esordisce il questore Giuseppe Mariani – nella quale mettiamo in campo le nostre forze: una città in cui sono tornato con grande piacere, città che ha saputo profondamente rinnovarsi negli ultimi anni in ogni settore della vita pubblica arrivando ad un soffio dall’essere eletta capitale italiana della cultura per il 2027″.

“L’impiego di risorse umane e strumentali è assolutamente caratterizzato da un unico denominatore: l’essere al servizio dei cittadini sotto ogni punto di vista e in ogni sfaccettatura del nostro, a volte faticoso, ma spesso meraviglioso lavoro, nel quale si alternano la soddisfazione di assicurare alla giustizia gli autori dei reati ad emozionanti gratificazioni, quali ad esempio il soccorso a persone in difficoltà o il salvataggio di vite umane”.

“Nell’essere al servizio della collettività dobbiamo sempre saperci porre con educazione e professionalità, essere d’esempio, costituire per la gente un punto di riferimento valido, un porto sicuro per chi è in difficoltà i vittima di abietti reati. Basti pensare a tale proposito all’odioso fenomeno della violenza di genere, nel quale è fondamentale il primo contatto tra la vittima e l’operatore di polizia, che deve riuscire a mettere a proprio agio la persona nella narrazione di esperienze di vita drammatiche che vorrebbe dimenticare. Possiamo e dobbiamo offrire a queste persone la prospettiva di una vita nuova”.

“La lotta alla violenza di genere è solo una delle nostre attività: fin dal mio arrivo in questa sede ho cercato di infondere nei miei collaboratori i principi cui si deve ispirare il nostro servizio, innanzitutto portando una ventata di serenità e di rinnovata fiducia nella loro professionalità. Solo lavorando in un ambiente armonico si può dare il meglio di sé in quella che è una vera e propria missione”, conclude.

I NUMERI

Nell’occasione sono stati anche presentati i numeri dell’attività dei 12 mesi appena trascorsi (QUI il report completo). Dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono state controllate 34.346 persone, 247 sono state denunciate e 39 arrestate. La questura ha rilasciato 11400 passaporti e documenti per l’espatrio e 1456 porti d’arma. La squadra mobile ha arrestao 49 persone e sono state sequestrate 9000 g di hashish, quasi 900 di cocaina e 3400 di marijuana.

I RICONOSCIMENTI

Nel corso della cerimonia ha avuto luogo la consegna dei riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti nella loro attività nel corso dell’anno, ad opera del Questore, del Prefetto e del Sindaco di Savona.

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Ispettore Capo Leonardo DIGILIO

Ispettore Capo Glauco RABELLINO

Sovrintendente Capo Alessandro TERRILE

Con la seguente motivazione: “Evidenziando straordinarie qualità professionali ed operative, espletavano un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto in flagranza di un uomo resosi responsabile dei reati di tentato omicidio e resistenza a P.U. aggravati, nonché, in concorso con la coniuge, di detenzione illegale di armi ed esplosivi, e con il sequestro di due pistole semiautomatiche ed un ingente quantitativo di munizioni ed esplosivo, tra cui bombe a mano e tritolo. Nella circostanza, nonostante l’uomo minacciasse di far esplodere una granata alla quale aveva già rimosso la sicura e l’innesco, l’operatore, con sprezzo del pericolo, riusciva a bloccarlo alle spalle, consentendo ad altri operatori di tenerlo fermo e serrargli la mano per evitare la deflagrazione dell’ordigno, inducendo il reo, dopo una difficile trattativa, a desistere dall’intento. Chiaro esempio di determinazione e alto senso del dovere. Stella (SV), 4 agosto 2023.”

ENCOMIO

Vice Sovrintendente Giorgio BAZZANO

LODE

Vice Sovrintendente Barbara MARCHESE

Con la seguente motivazione:”Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune intuito investigativo, partecipavano ad un’articolata operazione di contrasto al terrorismo, conclusasi con l’esecuzione di quattordici ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini pachistani, di base in Italia e in altre Paese europei, accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale, componenti di una cellula di matrice jihadista, pronta a colpire nel territorio nazionale, in Francia, Spagna e Grecia. Genova, 7 giugno 2022″

ENCOMIO

Commissario Capo Dott. Vito INNAMORATO

Sostituto Commissario Claudio SAETTONE

Vice Ispettore Alessandro GIGLIOTTI

Sovrintendente Capo Fabrizio ZANIRATO

Sovrintendente Capo Andrea BOLLA

Assistente Capo Coordinatore Angelo CARDELLICCHIO

Assistente Salvatore DI GIOVANNI

Con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria denominata White & Coffee, che si concludeva con l’arresto, in flagranza di reato, per la detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, nonché con l’esecuzione di quattro misure cautelari in carcere per violazione della misura del divieto di dimora. Savona, 21 marzo 2024”

LODE

Assistente Capo Francesca MORI

Assistente Erica MUSSO

Con le seguenti motivazioni: “Per i risultati conseguiti con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, in occasione della Coppa Italia di lotta svoltasi a Ostia (RM) dal 14 al 15 ottobre 2016, conquistando la medaglia d’Oro nella gara individuale categoria 55 chili. Roma, 14-15 ottobre 2016”

“Per gli ottimi risultati ottenuti con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, in occasione del Campionato Italiano Assoluto Primaverile di nuoto, ha conquistato la medaglia d’Oro nella gara a staffetta 4x200m s.l… Riccione (RN), 6 aprile 2019”

LODE

Assistente Capo Coordinatore Marco CASTELLANA

Agente Stefano GRAMEGNA

Con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva il fermo di polizia giudiziaria di un cittadino straniero, resosi responsabile reato di furto. Alassio (SV), 1° giugno 2024

LODE

Agente Scelto Alberto REPETTO

Agente Giorgio CARATI

Agente Rocco PIRROTTA

Con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con la denuncia in stato di libertà di un cittadino italiano, resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, furto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, Savona, 20 marzo 2023

LODE

Ispettore Giovanni CIPOLLONE

Assistente Capo Coordinatore Simone CORSIGLIA

Assistente Capo Coordinatore Raffaella DALLA RIZZARDA

Assistente Capo Coordinatore Albano VALLERINI

Con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con il sequestro preventivo di un centro di revisioni auto ove, sistematicamente venivano certificate false revisioni da parte di tre dipendenti, successivamente denunciati in stato di libertà, per i reati di concorso in falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale, continuata.