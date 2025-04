Savona, la comunità del quartiere Villapiana scossa da un grande lutto: morto Pierangelo Badano

Savona. La comunità del quartiere Villapiana di Savona nella giornata di ieri (21 aprile) è stata scossa da un grande lutto. E’ venuto infatti a mancare Pierangelo Badano dopo una breve malattia.

Pierangelo era molto attivo nel quartiere, faceva infatti parte del coordinamento di Villapiana, e da sempre è stato uno dei maggiori protagonisti della rigenerazione del quartiere. Inoltre si è sempre battuto per portare avanti valori importanti come l’inclusione, essendo uno degli animatori più attivi del doposcuola di via Zara.

Pierangelo ha anche lavorato a stretto contatto con l’amministrazione comunale per portare avanti, appunto, progetti di inclusione e rigenerazione. “Savona ha perso una grande persona – le parole dell’assessore, all’educazione alla cittadinanza attiva, Gabriella Branca – un punto di riferimento per il quartiere ma non solo. Sempre molto attivo nelle lotte all’inclusione, ha portato avanti progetti importanti. Mancherà la sua figura e il suo essere al servizio del prossimo”.

Pierangelo, grande intellettuale, era un dipendete delle poste italiane ma alla fine della sua carriera gli è stato affidato il coordinamento dei servizi informatici. Dopo il suo pensionamento si è potuto dedicare ancora di più alla famiglia (ha lasciato due figli, Mario ed Emilio) e alle attività di volontariato che svolgeva. Era inoltre un socio della società Sms Fornaci Giardino Serenella, molto attivo anche nella lotta contro il rigassificatore.

“Era una persona molto solare, socievole e parlava con tutti – afferma Monica Giovannini – nel quartiere di Villapiana era un punto di riferimento e con il suo modo di essere sapeva coinvolgere tante persone in diverse attività. Era un amico e ci mancherà”.

Il ricordo di Pierangelo si terrà domani (mercoledì 23 aprile) alle ore 16 davanti al doposcuola di via Zara (angolo via Alessandria). Poi la salma proseguirà per il cimitero di Zinola.