La partita contro la Letimbro, finita 8 a 0, è stata come previsto una passerella. Ma il percorso tortuoso che ha percorso il Savona prima di approdare finalmente in Promozione giustifica tutta la gioia del popolo biancoblù.

Dopo la partita, la squadra si è radunata in piazza Sisto IV per poi raggiungere via Mistrangelo dove si sono uniti ai tifosi per celebrare la vittoria della Prima Categoria.

Una liberazione e un primo passo verso la rinascita. Come ribadito anche da dirigenti e staff alla fine del match odierno, si tratta solo dell’inizio, e non potrebbe essere altrimenti, della rinascita biancoblù.