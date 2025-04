Savona. Trenta goal stagionali. Nessuno come Fabio Rignanese ha inciso sulla stagione che ha liberato il Savona dalle catene della Prima Categoria consentendo al Vecchio Delfino di iniziare il volo verso lidi più consoni alla sua storia.

“Era da un po’ di anni che il Savona si trovava in Prima Categoria ed è proprio questo che mi ha spinto a scendere di categoria nonostante lo scorso anno avessi vinto la Promozione in Piemonte – commenta – . L’opportunità di vestire la maglia biancoblù e provare a vincere indossandola mi ha stuzzicato troppo, personalmente ero sicuro che saremmo riusciti a raggiungere l’obiettivo“.

“Nell’armadio di camera mia ho affisso uno dei vostri articoli in cui avevate asserito al fatto che il Savona potesse risalire. Ogni mattina guardandolo mi sentivo stimolato a fare sempre meglio. Ho cercato davvero di fare di tutto per favorire il raggiungimento di questo obiettivo. Sono contento di avercela fatta insieme ai miei compagni”.

“Ho la nomea del cattivo ragazzo, della testa di cazzo, anche se a mio parere non mi appartiene. A inizio anno mi veniva rimproverato di non segnare in amichevole, poi di non giocare per la squadra. Mi sono anche sentito dire di essere sovrappeso, però ogni domenica ho sempre segnato. Credo che le chiacchiere stiano a zero, quest’anno ho fatto parlare i numeri come lo scorso”. Anche se il goal di tacco di ieri a porta sguarnita dal sapore di sberleffo ha fatto infuriare sia la sua panchina sia gli avversari. Colpa dell’euforia del momento e le immediate scuse a tutti, panchina avversaria compresa, hanno redento l’attaccante.

“Credo che i gol più importanti siano stati quelli che ho messo a segno contro l’Olimpic quando eravamo ancora secondi e dovevamo assolutamente vincere per superarli, però che siano reti belle o brutte mi piace sempre veder comparire il mio nome nel tabellino dei marcatori”.