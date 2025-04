Savona: in pensione la dottoressa Siccardi, primario della Radioterapia San Paolo. I colleghi: “È stata un esempio”

Savona. La Città della Torretta e l’ospedale San Paolo salutano idealmente la dottoressa Caterina Siccardi, primario della S.C Radioterapia San Paolo, che a partire da oggi, primo aprile, andrà in pensione.

“Non è un pesce d’aprile, è un giorno speciale, un giorno di emozioni intense e di profonda gratitudine”, hanno precisato i colleghi del reparto, autori di una lunga e toccante lettera di saluto.

“È difficile trovare le parole giuste per esprimere tutto ciò che ha rappresentato per i suoi colleghi, per i pazienti e per l’intero reparto. La sua carriera è stata un esempio di professionalità impeccabile, ma anche di grande cuore”, si legge nella missiva.

“Ha affrontato ogni sfida con determinazione, senza mai perdere la gentilezza e l’empatia che l’hanno sempre contraddistinta, dote rara soprattutto quando si affrontano cure fondamentali per i pazienti oncologici”.

“Già dalla sua creazione è stato membro attivo e profonda sostenitrice della Breast Unit, un’eccellenza dell’ASL2 in cui vengono prese in carico, accompagnate nel difficile percorso le pazienti che ricevono una diagnosi di tumore al seno”, hanno proseguito.

“Per il suo reparto, non è stata solo una guida medica, ma anche una mentore, un punto di riferimento prezioso, una persona capace di ascoltare e di trasmettere sicurezza anche nei momenti più difficili”.

“Ogni giorno, con il suo sorriso rassicurante e la sua instancabile passione, ha reso l’ospedale un luogo migliore, più umano. Ha curato non solo i corpi, ma anche le anime, ricordandoci sempre che dietro ogni camice, dietro ogni cartella clinica, c’è una persona con le sue paure e le sue speranze”, hanno aggiunto ancora.

Infine, la conclusione: “La sua eredità non si misura solo nei successi professionali, ma soprattutto nelle vite che ha toccato, negli insegnamenti che lascia e nei legami profondi che ha creato. Auguriamo alla dottoressa Siccardi una pensione serena e felice, ricca di tutto ciò che più ama”.