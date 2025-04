Savona, il 28 e il 29 giugno si vota il consiglio direttivo dei comitati territoriali

Savona. L’Amministrazione comunale di Savona informa che l’elezione del Consiglio Direttivo dei Comitati Territoriali del Comune di Savona si svolgerà sabato 28 giugno 2025 dalle ore 9 alle ore 20 tramite modalità telematica accedendo sulla piattaforma “votafacile” mediante le credenziali che verranno ricevute nei giorni precedenti le elezioni, domenica 29 giugno 2025 dalle ore 9 alle ore 20 in presenza presso il seggio appositamente istituito in ciascuno dei Comitati Territoriali.

Per poter esercitare il diritto di voto è necessario aderire ad un Comitato Territoriale, compilando l’apposito modulo da presentare agli attuali referenti.

Per contattare i referenti dei singoli comitati territoriali utilizzare il seguente indirizzo e-mail:

Centro Città centrosavona25@gmail.com

Villetta/ Valloria comitatovillettavalloria25@gmail.com

Villapiana/ La Rusca consigliovillapianalarusca@gmail.com

Lavagnola/ Santuario/ Montemoro/ Marmorassi quartierelavagnolacomitato@gmail.com

Fornaci/Zinola fornacizinola@gmail.com

Legino/ Zona 167 vivereleze@gmail.com

Oltreletimbro – Chiavella – La Rocca oltreletimbrosavona@gmail.com

Ogni cittadino può aderire ad un solo ed unico Comitato e per fare ciò è necessario abbia compiuto il sedicesimo anno di età ed abbia un legame con quel territorio per: residenza, attività lavorativa, di studio, associativa in una realtà commerciale, professionale, produttiva, associazionistica od altre forme di legame con lo stesso.

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di consigliere dei vari Consigli Direttivi e gli indirizzi dei luoghi dove verranno istituiti i seggi elettorali.