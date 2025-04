Savona, il 14 aprile torna la rassegna “Economia in anteprima” con il fisico Valter Mellano: si parlerà di Intelligenza Artificiale

Savona. Lunedì 14 aprile alle ore 18.30, Savona ospiterà il diciassettesimo incontro della rassegna “Economia in anteprima”, un’iniziativa culturale nata dalla collaborazione tra Feltrinelli Librerie Savona e Azimut Wealth Management.

L’appuntamento, che si terrà presso la Sala Azimut (Nuovo Complesso San Paolo in Piazza Giulio II), vedrà protagonista Valter Mellano, fisico e divulgatore esperto di nuove tecnologie. Il tema dell’incontro sarà l’Intelligenza Artificiale, argomento sempre più centrale nel dibattito contemporaneo, ma spesso frainteso o poco compreso dal grande pubblico. Mellano guiderà i presenti in un viaggio alla scoperta di cosa sia davvero l’IA, spiegandone il funzionamento, le applicazioni e le implicazioni sociali in modo chiaro, accessibile e privo di tecnicismi.

Attraverso un linguaggio semplice e diretto, l’esperto smonterà i luoghi comuni e renderà comprensibile anche ai non addetti ai lavori la tecnologia alla base dell’IA, sottolineandone le potenzialità ma anche i rischi e le sfide etiche. Un approccio che punta a “demistificare” l’intelligenza artificiale, affrontandola non solo come un prodotto tecnologico, ma come un’estensione del pensiero umano, frutto del genio collettivo.

Valter Mellano, laureato in Fisica con un passato nel settore aerospaziale, oggi collabora con aziende e istituzioni come consulente e formatore nel campo dell’intelligenza artificiale. La sua esperienza sarà al servizio di un pubblico curioso e desideroso di comprendere come l’IA stia trasformando il nostro presente e possa modellare il nostro futuro.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti. È consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 019 82 38 95 – Email: savona@feltrinellifranchising.it