Scelto dal Savona a inizio anno per guidare la difesa a quattro di mister Fabrizio Monte, Pablo Andrés Garbini non ci ha messo molto ad adattarsi al ruolo di “braccetto” nella difesa a tre di mister Emanuele Cola. La forza dell’esperienza e di chi non sente un peso di una maglia che ha indossato anche in categorie nettamente superiori. Ieri ha spesso rivaleggiato con Gatto, il capocannoniere del Masone riuscendo con l’aiuto dei compagni a disinnescarlo, tranne quando non gli era possibile come sulle punizioni in cui il giocatore genovese è specialista. Lì ci ha pensato Bova. Clean sheet e 1 a 0 preziosissimo in chiave vittoria finale.

Garbini protagonista post partita anche quando gli animi si sono scaldati in tribuna. Tensioni che è comunque bene sottolineare brutte da vedere ma presto sedate con il pubblico che ha lasciato senza ulteriori screzi il Macciò. In qualche modo il difensore è riuscito dal campo a salire ad altezza tribune e a contribuire al ritorno alla calma. “Abbiamo vinto, la partita è finita e i punti sono arrivati. Era inutile fare casino. I tifosi devono capire che quello che succede in campo finisce in campo. Noi dobbiamo festeggiare e basta senza calcolare avversari o arbitro. Cantare e festeggiare ma concentrati sulla prossima partita“.

“Una partita da gruppo – prosegue -. Abbiamo dimostrato quanto siamo forti. Per il campo non abbiamo giocato il nostro calcio anche se il terreno di gioco ha tenuto molto bene ed è bello giocare su campi naturali. Ci siamo preparati anche a giocare sulle seconde palle. È stata una gara maschia. L’inferiorità numerica ci ha fatto tirare fuori il carattere”.

Il Savona ha rischiato grosso alla fine del primo tempo ma nella seconda frazione ha dimostrato la sua forza anche sotto di un uomo: “Nell’intervallo abbiamo resettato i minuti di difficoltà della fine del primo tempo. Sapevamo che anche con l’uomo in meno avevamo la possibilità di vincere. Credo che abbiamo meritato nettamente la vittoria. Non è ancora finita perché la Campese gioca domani (oggi, ndr). Molto dipenderà da questa partita”.