Savona: è mancata Angela Piccardo, figura nota nello scoutismo

Savona. Questa notte presso la residenza protetta del Santuario è mancata Angela Piccardo, vedova Capra. Aveva raggiunto la ragguardevole età di 103 anni ma “il dato anagrafico non corrisponde alla giovinezza interiore che aveva mantenuto per tutta la vita”, dicono di lei i suoi conoscenti. Originaria di Varazze, aveva frequentato fin da ragazza lo scoutismo cattolico, nel gruppo fondato dall’ingegner Nocelli, e fino agli ultimi anni non aveva mai smesso di partecipare agli incontri che venivano organizzati per gli adulti scout.

Da sposata aveva lavorato insieme al marito in un’agenzia di viaggi, dedicando il suo tempo libero (ancor più da pensionata) a molteplici attività di volontariato sia in parrocchia sia negli ambiti “di frontiera”, come nomadi e giostrai, per i quali curava il catechismo dell’iniziazione cristiana, e nell’alloggio di accoglienza Casa Emmaus della Caritas, dove si dimostrava straordinaria compagnia di viaggio degli ospiti.

Incessantemente appassionata alla vita in tutti i suoi aspetti, ha sempre coltivato un profondo cammino di fede nelle comunità parrocchiali da lei frequentate in modo attivo. Pur provata dalla prematura scomparsa dei figli Maurizio e Luigi (Gigi), non aveva perso la combattività e il desiderio di amare e servire con spirito autenticamente cristiano.

Piccardo sarà salutata domani, mercoledì 16 aprile, alle ore 15:30 nella Parrocchia San Francesco da Paola, dal figlio Giovanni, dai parenti e dalle numerose persone che hanno goduto della sua amicizia.