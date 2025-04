Savona, dal 1 maggio riapre il bar-ristorante del Priamar

Savona. Dal 1 maggio riapre il bar sulla fortezza del Priamar a Savona. E’ stato chiuso per tre anni, infatti la scorsa estate è stato aperto solo in occasione delle manifestazioni.

L’appalto relativo alla gestione è stato aggiudicato la scorsa estate a Coconut srls per un periodo di 6 anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori sei.

Il chioschetto all’esterno aprirà anche in occasione della festa del 25 aprile. Il bar ristorante sarà aperto tutto l’anno all’interno, e all’esterno durante la stagione estiva.

Il titolare Alberto Barile evidenzia: “Circola tante gente sulla Fortezza e negli ultimi anni purtroppo non c’era nulla che li attirasse. Stiamo cercando anche di fare un lavoro di comunicazione per portare qui anche i savonesi, non solo quando ci sono gli eventi”.

Per quanto riguarda l’orario: “Stiamo cercando di capire come poterlo ampliare (d’inverno il Priamar chiude alle 18). D’estate siamo aperti fino a mezzanotte e mezza”.

Il bando prevede servizio di bar/tavola calda mediante la concessione in uso delle 4 cellette piano secondo lato mare, delle ultime tre cellette piano terra lato mare ad uso deposito, degli spazi aperti immediatamente antistante il piazzale della Cittadella, servizio di catering, con riconoscimento dell’esclusiva per cerimonie ed eventi privati nonché per gli eventi organizzati dal Comune, servizio di allestimento per celebrazione di matrimoni sul Priamar, sia nella Cappella sconsacrata che nelle aree esterne, in raccordo con il Servizio Stato Civile.