Savona, dal 1 maggio chiude lo storico bar Benzi

Savona. Savona si appresta a salutare uno dei suoi luoghi simbolo: il Bar Benzi, storico punto di riferimento per generazioni di giovani e luogo di incontro “che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella vita della città”. Dopo anni di attività, il 1 maggio il locale chiuderà le sue porte, segnando la fine di un’epoca.

La titolare, Renata Venturino, che gestisce il bar dal 2006 esprime “un sincero ringraziamento a tutta l’affezionata clientela che nel corso degli anni ha fatto del Bar Benzi un luogo speciale, dove non si andava solo per un caffè, ma per trovare accoglienza, amicizia e un’atmosfera unica”.

“Chiudere il Bar Benzi è stata una decisione sofferta perché ha segnato una parte importante della mia vita e di quella di mia mamma, Angela Cavallaro, che è stata per tanti anni la figura di riferimento del bar. Ringrazio di cuore tutti i clienti che hanno contribuito a rendere questo luogo così significativo,” ha dichiarato Renata Venturino.

Ora la titolare si dedicherà con entusiasmo a una nuova attività per intraprendere un nuovo capitolo della sua vita.

Il Bar Benzi con le sue rinomate brioche è stato un luogo di incontro sociale per molti giovani degli anni Ottanta e Novanta che lo sceglievano per fare colazione dopo le serate in discoteca. Il locale – rinomato anche per la sua apprezzata cucina – resterà nel cuore di tutti.